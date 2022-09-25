İSTANBUL-ÜMRANİYE'DE KAPALI OTOPARKTA BULUNAN 6 ARAÇ YANDI - Son Dakika
Üye Girişi

İSTANBUL-ÜMRANİYE'DE KAPALI OTOPARKTA BULUNAN 6 ARAÇ YANDI

25.09.2022 04:48

ÜMRANİYE'de bir apartmana ait kapalı otoparkta bulunan otomobilde başlayan yangın, aralarında polis otosunun da yer aldığı 5 araca sıçradı.

ÜMRANİYE'de bir apartmana ait kapalı otoparkta bulunan otomobilde başlayan yangın, aralarında polis otosunun da yer aldığı 5 araca sıçradı. Yangın sırasında 3 araç kullanılamaz hale gelirken, diğer araçlarda hasar oluştu.

Yangın, saat 03.30 sıralarında Çakmak Mahallesi Selvi Caddesi üzerinde bulunan apartmanın kapalı otoparkında çıktı. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen nedenle park halindeki otomobilde başlayan alevler, kısa sürede büyüyerek biri polis otosu olmak üzere 5 araca sıçradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, 3 araç kullanılamaz hale geldi, 3 araç da ise hasar oluştu. Polis yangınla ilgili inceleme başlattı.

YORUMLAR
500
ANKARA'DA 15 KATLI APARTMANIN 13'ÜNCÜ KATINDA YANGIN: 1 ÖLÜ ANKARA'DA 15 KATLI APARTMANIN 13'ÜNCÜ KATINDA YANGIN: 1 ÖLÜ Konya'da devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı Konya'da devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı
Kaynak: DHA

İtfaiye, Tragger, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İSTANBUL-ÜMRANİYE'DE KAPALI OTOPARKTA BULUNAN 6 ARAÇ YANDI - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
00:25 Mahsa Amini'nin ölümünün ardından karışan İran'da ölü sayısı 41'e yükseldi
00:10 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri Rum lideri incitmiş! Türkiye'ye küstah bir suçlamada bulundu
23:39 Cristiano Ronaldo milli maçta kanlar içerisinde kaldı! Yürekler ağza geldi
23:16 Yunan televizyonuna çıkan FETÖ beslemesi Enes Kanter'in hedefinde bir kez daha Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan vardı
22:46 Sağlık Bakanı Koca hasta taşıyan ambulansa yol vermeyen kadına tepki gösterdi
22:48 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan ABD-Türkiye ilişkilerine yönelik dikkat çeken ifadeler: Thank you deyip geçiştirmemeleri lazım
22:38 Atatürk'ün annesine hakaret eden Hasan Akar'a İYİ Parti lideri Akşener'den sert ifadeler: O şerefsize gerekeni yapamadım
21:54 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gençlere mesaj: Geleceğinize sahip çıkmanızı istiyorum
21:35 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine gençler alkışla karşılık verdi: 8 ay sonra birilerini deli edeceksiniz
21:25 Adana'da çıkan silahlı çatışma evinin önünde tekerlekli sandalyede oturan yaşlı kadını canından etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.09.2022 05:08:03. #1.12#
SON DAKİKA: İSTANBUL-ÜMRANİYE'DE KAPALI OTOPARKTA BULUNAN 6 ARAÇ YANDI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement