İstanbul'da 200 kilonun üzerinde uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

Büyükçekmece'de uyuşturucu imalathanesi olarak kullanılan bir villa ile otomobile ve Sarıyer'de bir eve düzenlenen operasyonlarda 200 kilonun üzerinde uyuşturucu ele geçirildi. Yapılan baskınlarda biri "Doktor" lakaplı kimyager olmak üzere yabancı uyruklu 5 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, uyuşturucu ile mücadele kapsamında İran bağlantılı bir şebekeyi takibe aldı. Daha önce çeşitli yollardan Türkiye'ye gelen İran bağlantılı şebekenin yurt dışından temin ettikleri hammadde ile İstanbul'da uyuşturucu elde ettikleri belirlendi. Şebekenin Büyükçekmece Kumburgaz'da bir villayı uyuşturucu imalathanesi olarak kullandığı saptanarak, villa adım adım izlemeye alındı. Bu sırada uyuşturucu şebekesinin kilit ismi olarak gösterilen "Doktor" lakaplı kimya mühendisi S.M.M.'nin havayolu ile Tahran'dan İstanbul'a geleceği istihbaratını alan polis, zanlıyı uçaktan indiği tarihten itibaren 20 gün boyunca adım adım izlemeye aldı. İranlı S.M.M.'nin Kumburgaz'daki villaya sık sık girip çıktığı belirlenirken, uyuşturucu şebekesinin Sarıyer'de İranlı bir kişi ile de bağlantısı olduğu tespit edildi. Her iki ilçedeki adresleri takibini sürdüren emniyet ekipleri, 21 ve 27 Eylül tarihlerinde biri villa olmak üzere iki eve ve bir otomobile operasyon düzenledi. Havadan drone destekli operasyonda Büyükçekmece Kumburgaz'da "Doktor" lakaplı S.M.M. ile P.F., A.S. ve M.S. adlı 4 İranlı yakalandı. Nefes kesen operasyonun Sarıyer ayağında ise yine şebeke üyesi olduğu değerlendirilen H.J. adlı İranlı gözaltına alındı. Uyuşturucu imalathanesi olarak kullanılan villa ile evde ve otomobilde yapılan aramalarda 175 kilo 690 gram sıvı metamfetamin, 17 kilo 380 gram katı halde metamfetamin, 9 kilo 840 gram hidroklorik asit, 4 kilo 240 gram methanol, 2 hassas terazi, 1 aseton ile uyuşturucu madde çoğaltımında kullanıldığı değerlendirilen 2 mutfak tüpü, 2 ocak, 2 tencere ve 2 adet süzgeç ele geçirildi.

İran bağlantılı şebekenin 5 üyesi, ifadeleri alınmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Zanlılar, polisteki sorgularının ardından Büyükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi. Uyuşturucu şebekesine mensup 5 şüpheli de çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL