İstanbul'un Esenyurt ilçesi 57 ilden daha kalabalık - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

İstanbul'un Esenyurt ilçesi 57 ilden daha kalabalık

10.02.2026 11:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'un Esenyurt ilçesi, geçen yıl 1 milyon 3 bin 905 kişilik nüfusuyla Türkiye'nin en kalabalık ilçesi olmaya devam ederken 57 ili geride bıraktı.

İstanbul'un Esenyurt ilçesi, geçen yıl 1 milyon 3 bin 905 kişilik nüfusuyla Türkiye'nin en kalabalık ilçesi olmaya devam ederken 57 ili geride bıraktı.

AA muhabirinin, Türkiye İstatistik Kurumunca (TÜİK) hazırlanan Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerinden yaptığı derlemeye göre ülke nüfusu, 2025'te bir önceki yıla kıyasla 427 bin 224 kişi artarak 86 milyon 92 bin 168 kişi oldu.

Türkiye'nin yüzde 18,3'ünün ikamet ettiği İstanbul'un nüfusu aynı dönemde 15 milyon 754 bin 53 kişiye ulaşırken megakentin ilçelerinden Esenyurt, ülkenin en kalabalık ilçesi olma unvanını korudu.

Esenyurt'ta 2025'te yaşayanların sayısı 1 milyon 3 bin 905 kişi ile ilk sırada yer alırken Türkiye'de ilk kez bir ilçenin nüfusu 1 milyonu geçti.

Esenyurt, bu nüfusuyla Türkiye'nin 57 ilini de geride bıraktı. İlçenin geçtiği iller arasında Eskişehir, Mardin, Trabzon, Malatya ve Erzurum gibi büyükşehirler de yer aldı.

Türkiye'nin 10'da biri 10 ilçede

Esenyurt'un ardından 2025'te ikinci sırada 957 bin 792 ile Gaziantep'in Şahinbey ilçesi, üçüncü sırada 952 bin 198 ile Ankara'nın Çankaya ilçesinin yer aldığı görüldü.

Dördüncü sırada yer alan Ankara'nın Keçiören ilçesinin 931 bin 722, beşinci sırada yer alan Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinin 905 bin 880 kişilik nüfusu bulunuyor.

Bu ilçeleri, Bursa'nın Osmangazi, İstanbul'un Küçükçekmece, Adana'nın Seyhan ve İstanbul'un Pendik ile Ümraniye ilçeleri takip ediyor.

Söz konusu 10 ilçede yaşayan nüfus 8 milyon 686 bin 28 kişi olarak kayıtlara geçti. Bu rakam Türkiye nüfusunun 10'da birini oluşturdu.

En kalabalık 10 ilçe arasında İstanbul'un 4, Ankara ve Gaziantep'in 2'şer, Bursa ve Adana'nın da birer ilçesi yer alıyor.

Türkiye'nin en düşük nüfuslu ilçesi Yalıhüyük

Konya'nın Yalıhüyük ilçesi 1704 kişiyle Türkiye'nin en düşük nüfuslu ilçesi oldu. Bingöl'ün Yayladere ilçesi 1889 ve Afyonkarahisar'ın Kızılören ilçesi 1977 kişiyle Yalıhüyük'ü takip etti.

Bilecik'in İnhisar ilçesi 2 bin 79, Erzincan'ın Otlukbeli ilçesi 2 bin 123 kişiyle nüfusu en az diğer ilçeler olarak sıralandı.

2025 yılı verilerine göre en yüksek ve en düşük nüfuslu 10'ar ilçeye ilişkin veriler şöyle:

İllerEn yüksek ilçelerNüfusİllerEn düşük ilçelerNüfus
İstanbulEsenyurt1.003.905KonyaYalıhüyük1.704
GaziantepŞahinbey957.792BingölYayladere1.889
AnkaraÇankaya952.198AfyonkarahisarKızılören1.977
AnkaraKeçiören931.722Bilecikİnhisar2.079
GaziantepŞehitkamil905.880ErzincanOtlukbeli2.123
BursaOsmangazi886.111EskişehirHan2.126
İstanbulKüçükçekmece785.270ÇankırıBayramören2.209
AdanaSeyhan782.204KırklareliKofçaz2.291
İstanbulPendik752.033RizeHemşin2.299
İstanbulÜmraniye728.913IspartaYenişarbademli2.353

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Esenyurt, İstanbul, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İstanbul'un Esenyurt ilçesi 57 ilden daha kalabalık - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Alexandro Bernabei’nin 25 Metreden Attığı Gol Sosyal Medyada Gündem Oldu Alexandro Bernabei'nin 25 Metreden Attığı Gol Sosyal Medyada Gündem Oldu
Meclis’teki taciz davasında tutuklu sanıklar tahliye edildi Meclis'teki taciz davasında tutuklu sanıklar tahliye edildi
10 gün evinde sakladı, müzeye getirince kent ayağa kalktı Surat ifadesi ve tavırlarına dikkat 10 gün evinde sakladı, müzeye getirince kent ayağa kalktı! Surat ifadesi ve tavırlarına dikkat
Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen: Batman’a uçmak Londra’ya uçmaktan daha pahalı Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen: Batman'a uçmak Londra'ya uçmaktan daha pahalı
Erman Toroğlu hakkında soruşturma başlatıldı Erman Toroğlu hakkında soruşturma başlatıldı
Yağmur çamur dinlemiyorlar 14 Şubat’taki heyacan için sırada bekliyorlar Yağmur çamur dinlemiyorlar! 14 Şubat'taki heyacan için sırada bekliyorlar

11:19
Taner Çağlı tahliye edildi Mehmet Akif Ersoy’la ilgili olay itiraf: Sevgilimle de...
Taner Çağlı tahliye edildi! Mehmet Akif Ersoy'la ilgili olay itiraf: Sevgilimle de...
10:59
Polis memurunun dövülerek öldürüldüğü TÜVTÜRK’teki koşullar vatandaşı isyan ettirdi
Polis memurunun dövülerek öldürüldüğü TÜVTÜRK'teki koşullar vatandaşı isyan ettirdi
10:55
Nereden nereye Bu çocuğu şimdi dünya tanıyor
Nereden nereye! Bu çocuğu şimdi dünya tanıyor
10:26
Dünya her şeyi anlatmasını beklerken, o tek bir cümle sarf etmiş
Dünya her şeyi anlatmasını beklerken, o tek bir cümle sarf etmiş
09:39
Devlet hastanesinde rüşvet skandalı 2 doktor gözaltına alındı
Devlet hastanesinde rüşvet skandalı! 2 doktor gözaltına alındı
09:27
İstanbul’a 4. kar yağışı geliyor Tarih verildi
İstanbul'a 4. kar yağışı geliyor! Tarih verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2026 11:24:51. #.0.4#
SON DAKİKA: İstanbul'un Esenyurt ilçesi 57 ilden daha kalabalık - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.