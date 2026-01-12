İstanbul Kartal'da bir iş yerinde asılı Türk bayrağı, bir grup tarafından hedef alındı. Görüntülerde grubun bayrağı bulunduğu yerden koparıp yere attığı anlar yer aldı.
Güvenlik kamerası görüntüleri tepki çekerken videoyu izleyenler emniyet ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yı etiketledi.
Bazı kullanıcılar ise, "Bu ne cürret!", "Bayrağa saygısızlığın gereği yapılmalı", "Bu bir provokasyon değil, düpedüz düşmanlıktır." gibi yorumlar yaptı.
Son Dakika › Yaşam › İstanbul'un göbeğinde bayrağımıza saldırı! Herkes Ali Yerlikaya'yı etiketliyor - Son Dakika
