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İstanbul'un havadan görüntüsü dün gece ki vahameti ortaya koydu - Son Dakika

İstanbul'un havadan görüntüsü dün gece ki vahameti ortaya koydu

25.01.2022 21:38

İstanbul'da önceki gece yer yer kar kalınlığının 85 santimetreye ulaşması nedeniyle yollar tıkandı. İstanbul Teknik Üniversitesi'nden (İTÜ) iklim bilimci Doç. Dr. Barış Önol'un paylaştığı fotoğraf ise kentteki vehametin durumunu bir kez daha ortaya koydu. İstanbul'un neredeyse tamamının beyaza büründüğü görüldü.

İstanbul'da önceki gün yaşanan yoğun kar yağışıyla ilgili yeni görüntüler ortaya çıkmaya devam ediyor. İstanbul Teknik Üniversitesi'nden (İTÜ) iklim bilimci Doç. Dr. Barış Önol'un paylaştığı fotoğraf da kentteki durumu gözler önüne serdi.

EĞRİDİR GÖLÜ DONMAYA BAŞLADI

İTÜ Meteoroloji Mühendisliği Bölümü'nden iklim bilimci Doç. Dr. Barış Önol, Avrupa Uzay Ajansı'nın sentiel-hub.com üzerinden sunduğu uydu görüntülerinden elde ettiği, Eğirdir Gölü'nün 24 Ocak Pazartesi gününe ait fotoğrafını paylaştı. Uydudan elde ettiği fotoğraf paylaşımında Doç. Dr. Önol, Eğirdir Gölü'nün etrafının tamamen karla kaplandığını ve donma olayının başladığını açıkladı.

İSTANBUL'DA HER YER BEMBEYAZ

İstanbul'a ait bir görüntü de paylaşan Doç. Dr. Önol, 24 Ocak gününe ait uydu görüntüsünden elde edilen fotoğrafta İstanbul'un tamamen bembeyaz göründüğünü kaydetti.

İşte o fotoğraflar:

Dün geceyi en iyi özetleyen kare! İstanbul'un havadan görüntüsü vahameti ortaya koydu
Dün geceyi en iyi özetleyen kare! İstanbul'un havadan görüntüsü vahameti ortaya koydu
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İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul, Ocak, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İstanbul'un havadan görüntüsü dün gece ki vahameti ortaya koydu - Son Dakika


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