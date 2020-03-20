İstanbul'un tarihi camileri boş kaldı - Son Dakika
Son Dakika Genel İstanbul'un tarihi camileri boş kaldı - Son Dakika

İstanbul'un tarihi camileri boş kaldı

14 dakika önce

İstanbul'un tarihi camileri boş kaldı İstanbul'un tarihi camileri, en boş günlerinden birini yaşıyor.

İstanbul'un tarihi camileri boş kaldı

İSTANBUL - İstanbul'un tarihi camileri, en boş günlerinden birini yaşıyor. Korona virüs önlemleri kapsamında cuma namazının kılınmayışıyla beraber tarihi camiler ve avluları bomboş kaldı.

Çin'de ortaya çıkıp bütün dünyayı etkilen ve Türkiye'de de görülen korona virüsle mücadele kapsamında önlemler alınmaya devam ediyor. Korona virüs önlemleri kapsamında cuma namazının kılınmayışıyla beraber tarihi camiler ve avluları bomboş kaldı. Sultanahmet Camii, Süleymaniye Camii ve Eyüp Sultan Camii'nin boş kalmış halleri havadan görüntülendi.

İstanbul'un tarihi camileri boş kaldı

Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 02:26 Kaynak: İHA

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