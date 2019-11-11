İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa'da taşınmaya rağmen eğitim devam ediyor

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörü Prof. Dr. Nuri Aydın, İstanbul'daki depremden etkilendiği için taşınan fakültelerde eğitim öğretimin başladığını belirterek, "Eğitimle ilgili bir sıkıntımız yok. Cerrahpaşa Tıp Fakültemiz bulunduğu Cerrahpaşa semtinde, aynı yerinde hasta hizmetleri aynı kapasitede, hiçbir azalma olmadan faaliyetlerine devam ediyor." dedi.

Aydın, AA muhabirinin sorularını yanıtlarken, üniversitenin 26 Eylül'de İstanbul'da meydana depremden etkilendiğini hatırlatarak, Bakırköy Yerleşkesi'ndeki Sağlık Bilimleri Fakültesinin, Avcılar Yerleşkesi'ndeki Veteriner Fakültesi Preklinik ve Temel Bilimler bölümlerinin ve Avcılar Yerleşkesi'ndeki Mühendislik Fakültesinin yerleşke içinde kendisine ait bazı binalarla Büyükçekmece Yerleşkesi'ne taşındığını anlattı.

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa'nın 7 ayrı ilçede yerleşkesi bulunduğunu kaydeden Aydın, şu bilgileri verdi:

"Bunlardan bir tanesi de Cerrahpaşa Tıp Fakültesi. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde deprem nedeniyle hasar alan çocuk hastalıkları binası boşaltıldı, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi içerisinde inşa ettiğimiz çelik konstrüksiyon binalara taşındı. Cerrahpaşa Tıp Fakültemiz bulunduğu Cerrahpaşa semtinde, aynı yerinde hasta hizmetleri aynı kapasitede hiçbir azalma olmadan faaliyetlerine devam ediyor. Hiçbir hastamızı geri çevirmedik, eğitim alanında da sıkıntı yaşanmadı. Yeni Cerrahpaşa projesi de şu anda yürüyor, yapım aşamasında. TOKİ tarafından birinci aşaması başladı, kazı çalışması yapılıyor. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi yerleşke içerisinde hizmet verirken, yapım işlemi gerçekleşecek ama hasta hizmetlerimizde, ameliyatlarımızda, eğitim hizmetlerimizde en ufak bir aksama olmadan."

Aydın, Veteriner Fakültesi içerisinde yılda 50 bin hayvanın tedavi edildiği hayvan hastanesinin faaliyetlerine geçici bir süre ara verildiğine değinirken, "Veteriner Fakültesi Preklinik ve Temel Bilimler bölümlerini Büyükçekmece Yerleşkesi'ne taşıdık. Bu, geçici bir taşınma. Avcılar Yerleşkesi'nde plan çalışmaları şu anda yapılıyor. Yeni veteriner fakültesi ve yeni hayvan hastanesinin inşası gerçekleştirilecek. Hayvanların sağlığını da önemsiyoruz. İstanbul'daki tek veteriner fakültesi hastanesi olduğu için hızlı bir şekilde acil sağlık hizmeti verebilecek, cerrahi girişimlerin yapılabileceği bir konteyner hastane formatını şu anda oluşturuyoruz. Çok yakın bir zamanda da bunun açılışını gerçekleştireceğiz." diye konuştu.

Yaklaşık 10 bin öğrencisi bulunan mühendislik fakültesinin binalarının bir bölümünün yeni olduğunu, ancak eski binaların hasarlı raporu verilmemesine rağmen tedbir mahiyetinde boşaltıldığını dile getiren Aydın, "Derslerimizi, öğrenci faaliyetlerimizi güvenli olan binalarımıza naklettik. Mühendislik fakültemizin yeni binalarıyla ilgili inşa süreci hemen depremin akabinde Çevre ve Şehircilik Bakanımızın da talimatıyla TOKİ tarafından planlandı ve yakında ihale aşamasına geçiliyor." dedi.

"Hat sayılarının artırılmasına yönelik çalışmalarımız oldu"

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörü Prof. Dr. Nuri Aydın, İstanbul'da dönem içinde aynı anda gerçekleşen en büyük taşınmayla yaklaşık 15 bin öğrencinin lokasyonunun değiştirildiğini belirterek, şunları söyledi:

"Bunu isteyerek değil, mecbur kaldığımız için yaptık. Öğrencilerimizin, özellikle Büyükçekmece Yerleşkesi'nin ulaşımıyla ilgili sıkıntıları oldu çünkü ulaşım hatlarına biraz daha uzak bir noktada yerleşik. İETT Genel Müdürlüğü ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı nezdinde ilgili belediyelerle iletişim kurarak, oraya giden hat sayılarının artırılmasına yönelik çalışmalarımız oldu. Bir miktar iyileşme var, daha da iyileşmesi için beklentimiz de yok değil. Belediye ile görüşmelerimiz devam ediyor. İstiyoruz ki öğrencilerimiz mağdur olmasın."

Öğretim üyelerinin yaptığı denetimin ardından Avcılar Yerleşkesi'ndeki 700 öğrenci kapasiteli yurt binasının boşaltıldığını ve öğrencilere kalacak yer sağlandığını bildiren Aydın, Haseki Yerleşkesi'ndeki Haseki Kardiyoloji Enstitüsü bahçesinde hasar alan binanın da ana bina içerisine nakledildiğini ve hasta hizmetinin aksamadığını belirtti.

Aydın, taşınma konusunda hızlı şekilde karar alarak çözüme ulaşıldığını belirterek, "Taşınan fakültelerimizde eğitim öğretim başladı, eğitimle ilgili bir sıkıntımız yok. Binaların yapılma süreci zaman alacak, yapım çok kısa zamanda gerçekleşmiyor. Bazı yerlerde sit alanları var. Bunların izni belli süreçler alıyor." dedi.