İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ'NDE YEMEK PROTESTOSU SÜRÜYOR - Son Dakika
Son Dakika Güncel İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ'NDE YEMEK PROTESTOSU SÜRÜYOR - Son Dakika

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ'NDE YEMEK PROTESTOSU SÜRÜYOR

6 saat önce

İSTANBUL Üniversitesi'nde yemek zammı ve kahvaltıların kaldırılmasına karşı tepki gösteren öğrencilerin eylemleri devam ediyor.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ'NDE YEMEK PROTESTOSU SÜRÜYOR, System.String[]

Cemil ÖZDEMİR/ İSTANBUL DHA - İSTANBUL Üniversitesi'nde yemek zammı ve kahvaltıların kaldırılmasına karşı tepki gösteren öğrencilerin eylemleri devam ediyor. Beyazıt kampüsü içerisinde toplanan öğrenciler yürüyüş yaparak kararı protesto etti. Grup, daha sonra Beyazıt kampüsü önünde basın açıklaması yaptı.

Grup adına yapılan basın açıklamasında, "Kahvaltı öğününün kaldırılması, indirimli öğün hakkının elimizden alınmayarak üç öğün devam etmesi, dönem başında yapılan yemek zammının geri çekilmesini istiyoruz" denildi. Basın açıklamasından sonra grup, yemekhanenin önüne kadar yürüdü. Burada slogan atan grup, daha sonra olaysız dağıldı.

Görüntü Dökümü:

-----------

Öğrencilerin okuldan çıkışı

Öğrencilerin slogan atması

Basın açılması

Genel ve Detaylar


DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 05:30 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Nakliyecilerden dijital takograf protestosu
Eski Nissan CEO'su Ghosn'un Lübnan'a kaçması olayıyla ilgili 5 kişi tutuklandı ABD, Orta Doğu'ya 3 bin 500 asker daha gönderdi Son dakika: Dışişleri'nden Irak'a seyahat uyarısı yapıldı

Son Dakika Haberleri
23:56 Sultanbeyli'de silahlı saldırı: 1 yaralı - Son Dakika
23:55 Ghosn'un kaçmasına yardım ettiği iddia edilen 5 kişi tutuklandı - Son Dakika
23:54 Bakanlar Pakdemirli ve Kasapoğlu, Kafkas Üniversitesi Kütüphanesi'nin açılışını yaptı - Son Dakika
23:52 Selman Öğüt'ün Kemalistleri hedef alan sözleri sonrası canlı yayında birbirlerine girdiler! - Son Dakika
23:51 Bodrum Marina Caddesi'nde 'bar' kararı - Son Dakika
21:40 Eski Nissan CEO'su Ghosn'un Lübnan'a kaçması olayıyla ilgili 5 kişi tutuklandı - Son Dakika
20:48 ABD, Orta Doğu'ya 3 bin 500 asker daha gönderdi - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2020 23:58:31. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ'NDE YEMEK PROTESTOSU SÜRÜYOR - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]