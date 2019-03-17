Son Dakika Haberleri: İstanbul Valiliğinden "Define Faciası" Açıklaması

İstanbul Valiliğinden "Define Faciası" Açıklaması

12 dakika önce

İstanbul Valiliği, Silivri'de tarihi eser bulmak için kiraladıkları evin bahçesini kazan 5 kişiden 2'sinin karbondioksit gazından zehirlendiğini, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

İstanbul Valiliğinden
İstanbul Valiliği, Silivri'de tarihi eser bulmak için kiraladıkları evin bahçesini kazan 5 kişiden 2'sinin karbondioksit gazından zehirlendiğini, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, "Silivri ilçesi Gümüşyaka Mahallesi Dağlalesi Sokak'ta kiraladıkları yazlık evin bahçe kısmında tarihi eser bulmak amacıyla kazı yapan 5 şüpheli şahıs 12.03.2019 günü kazdıkları tünel içine girmiştir. Tünel içine giren şahıslardan 2 şüphelinin karbondioksit gazından zehirlendiği değerlendirilmekte olup, 2 şahsa ulaşmak amacıyla çalışmalar başlatılmıştır" denildi. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 01:24 Kaynak: İHA

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