İstanbul Valiliğinden Pir Sultan Cemevindeki olayla ilgili açıklama - Son Dakika
Son Dakika Güncel İstanbul Valiliğinden Pir Sultan Cemevindeki olayla ilgili açıklama - Son Dakika

İstanbul Valiliğinden Pir Sultan Cemevindeki olayla ilgili açıklama

6 saat önce

İstanbul Valiliği, Sultanbeyli Pir Sultan Cemevi'nde gerçekleşen hırsızlık ve mala zarar verme olayı ile ilgili açıklama yaptı.

İstanbul Valiliğinden Pir Sultan Cemevindeki olayla ilgili açıklama, System.String[]

İstanbul Valiliği, Sultanbeyli Pir Sultan Cemevi'nde gerçekleşen hırsızlık ve mala zarar verme olayı ile ilgili açıklama yaptı.


Valilikten yapılan açıklamada, "Bugün Sultanbeyli ilçemiz Yavuz Selim Mahallesinde bulunan Pir Sultan Cemevinde "Hırsızlık ve mala zarar verme" olayı ihbarı alınmıştır. Olay yerine sevk edilen İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce gerekli inceleme yapılarak soruşturma başlatılmıştır. Pir Sultan Cem evine düzenlenen bu menfur eylemi şiddetle kınıyoruz" denildi. - İSTANBUL

Sultanbeyli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 11:02 Kaynak: İHA
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