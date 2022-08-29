Vali Yerlikaya, İstanbulluları Vatan Caddesi'ndeki 30 Ağustos Kutlamalarına Çağırdı - Son Dakika
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Vali Yerlikaya, İstanbulluları Vatan Caddesi'ndeki 30 Ağustos Kutlamalarına Çağırdı

29.08.2022 14:48
Vali Yerlikaya, İstanbulluları Vatan Caddesi'ndeki 30 Ağustos Kutlamalarına Çağırdı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbulluları yarın Vatan Caddesi'nde düzenlenecek 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarına davet etti.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbulluları yarın Vatan Caddesi'nde düzenlenecek 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarına davet etti.

İstanbul Valiliği'nin 30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da Atatürk'ün başkumandanlığında zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz'un 100'üncü yılı dolayısıyla düzenlediği etkinlikler, Vatan Caddesi'nde yapılacak. Saat 10.30'da başlayacak etkinlikler için İstanbul Valisi Yerlikaya vatandaşlara çağrıda bulundu.

Vali Yerlikaya, sosyal medya hesabından "Azın çoğa, imanın imkanlara karşı yazdığı büyük bir destan. 30 Ağustos Zaferi. Gelin; bu unutulmaz zaferin 100. yılını hep birlikte coşkuyla kutlayalım" notuyla paylaştığı videoda, şunları söyledi:

"30 Ağustos Büyük Zaferimizin 100. yılını büyük bir gurur ve sevinçle kutlamaya hazırlanıyoruz. Vatan Caddesi'nde düzenlenecek olan Zafer Bayramı kutlama törenimiz 30 Ağustos Salı günü 10.30'da başlayacak. Başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla yad edeceğiz. Bu unutulmaz günde sizleri Vatan Caddesi'ne bekliyoruz. Zafer Bayramımızın o büyük coşkusunu gelin hep birlikte kutlayalım."

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Kaynak: ANKA

Vatan Caddesi, Ali Yerlikaya, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Vali Yerlikaya, İstanbulluları Vatan Caddesi'ndeki 30 Ağustos Kutlamalarına Çağırdı - Son Dakika

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