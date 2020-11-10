İstanbul Valisi Yerlikaya'dan Esenler'de koronavirüs denetimi - Son Dakika

İstanbul Valisi Yerlikaya'dan Esenler'de koronavirüs denetimi

10.11.2020 16:30
İstanbul Valisi Yerlikaya'dan Esenler'de koronavirüs denetimi, System.String[]

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu ile birlikte ilçedeki salı pazarlarında koronavirüs denetimlerinde bulundu.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu ile birlikte ilçedeki salı pazarlarında koronavirüs denetimlerinde bulundu.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu ile birlikte, koronavirüs  tedbirleri kapsamında pazar yerlerinin kurulması ve işleyişine yönelik alınan tedbir ve önlemleri yerinde inceleyerek denetlemelerde bulundu. Koronavirüs salgınının halkın yoğunlaştığı alanlarda artışını önlemek ve semt pazarlarındaki yoğunluğu azaltmak adına Esenler Yavuz Selim Mahallesi'ndeki Salı Pazarı'nın kuruluşu sırasında işleyişe ilişkin denetimlerde bulunan ikili, pazar esnafı ve vatandaşlara, maske kullanımı, sosyal mesafe ve temizlik konularında uyarılarda bulundu. Pazarın giriş ve çıkış noktaları, pazarcı esnafının tezgah mesafesi ve pazarın işleyişine ilişkin alınan önlemleri yerinde inceleyen Yerlikaya ve Göksu, tedbirlerle ilgili esnafla ve vatandaşlarla fikir alışverişinde bulunarak değerlendirmeler yaptı.

"PAZARLARIN ŞEHRİMİZE HİZMETİ ÇOK BÜYÜK"

Denetimler sırasında konuşan Vali Ali Yerlikaya, "Koranavirüs önlemleriyle ilgili pazarcı kardeşlerimiz ve buraya gelen hemşerilerimizin önlemlerini denetlemeye geldik. İstanbul'da 462 semt pazarımız var. Bu pazarların şehrimize hizmeti çok büyük, temel ihtiyaç maddelerinin yüzde yetmişini insanlarımız bu semt pazarlarından alıyor. 50 bin semt pazarında çalışan insanımız var. Esnaflar ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı ile aldığımız karar doğrultusunda pazarlarda HES kodu uygulamasına geçilmesi kararı aldık. Bugün gezmiş olduğumuz pazardaki arkadaşlarımızın her biri HES koduyla pazara giriş yapabiliyor" dedi.

"PAZARLARDA İNDİRİM UYGULANACAK"

Yerlikaya, "Pazarlarda akşama doğru ciddi bir yoğunluk oluyor. Bu yığılmadan dolayı mesafe noktasında halkımız sıkıntılar yaşıyor. Bu durumu önleyebilmek için sabah saat 07.00 ile öğlen saat 13.00'e kadar bir indirim uygulamaya karar verdik. Mesafe, maske ve hijyene dikkat edelim. Bir an önce bu virüsten kurtulmak için el birliği yapmamız gerektiğinin altını özellikle çizmek istiyorum. Önlemleri en güzel şekilde uygularsak İstanbul'u korumuş oluruz. Artık maske su gibi, mesafe ekmek gibi ve hijyende olmazsa olmaz bizim önleyici tedbirlerimizdir" diye konuştu.

"PAZARLARI HER GÜN DENETLEYECEĞİZ"

Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu da, "Valimizin İstanbul için ortaya koymuş olduğu vizyon çerçevesinde ilk uygulamaya başlayan belediyelerden bir tanesi olduk. Esenler'deki bütün pazarlarda HES kodu uygulamasına geçiyoruz. HES kodu olmayanlara pazar kurdurmuyoruz. Bu uygulama sayesinde temaslı birçok esnafımızı evlerine gönderdik. 13 tane pazarımızı her gün denetleyeceğiz. Pandemiyi toplum olarak birlikte mücadele etmemiz gereken bir konu, bu konuda İstanbul Valiliğimizin öncülüğünde ortaya konan bütün vizyonları en iyi şekilde hayata geçirmeye hazırız" dedi.


İstanbul Valisi Yerlikaya'dan Esenler'de koronavirüs denetimi
İstanbul Valisi Yerlikaya'dan Esenler'de koronavirüs denetimi
İstanbul Valisi Yerlikaya'dan Esenler'de koronavirüs denetimi
İstanbul Valisi Yerlikaya'dan Esenler'de koronavirüs denetimi

İstanbul Valisi, Koronavirüs, İstanbul, Esenler, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İstanbul Valisi Yerlikaya'dan Esenler'de koronavirüs denetimi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Hazar Ergüçlü, Alev Alev dizisi için bambaşka biri oldu! Vücuduna 5 saatlik makyajla yanık imajı verildi KJ hatalarıyla gündeme gelen TRT'den bir yanlışlık daha: Devletin zirvesi Atanıtkabir'deydi Güney Afrika'da 2 milyon yıllık insansı kafatası bulundu Şırınga çikolatadan ölen minik Mert, suçlu bulundu! Babası çıkan karara isyan etti Johnny Deep, istifa ettiği filmden 10 milyon dolar maaş alacak Jandarma kontrol noktasından geçerken elindeki tabancayla video çeken Suriyeli yakalandı Muhabirin zor anları! NTV'nin 10 Kasım yayınını zorla kestirdiler İp atlarken düşen genç kızın hazin sonu! Kurtarılamadı
Tenisi bırakıp modellik yapan Sofya Zhuk, hakaret dolu mesajlara tepkili: Anlayamıyorum Tenisi bırakıp modellik yapan Sofya Zhuk, hakaret dolu mesajlara tepkili: Anlayamıyorum         
16:14
Taliban yeni ABD Başkanı Joe Biden'a Barış Anlaşmasına uyması yönünde çağrıda bulundu Taliban yeni ABD Başkanı Joe Biden'a Barış Anlaşmasına uyması yönünde çağrıda bulundu         
15:48
Kılıçdaroğlu, Berat Albayrak'ın istifa paylaşımındaki bir detaya dikkat çekti: Bu ne demek? Kılıçdaroğlu, Berat Albayrak'ın istifa paylaşımındaki bir detaya dikkat çekti: Bu ne demek?         
15:09
Korona salgınının başladığı Vuhan'dan skandal görüntüler! Kantin çalışanı sebzeleri ayağıyla yıkadı Korona salgınının başladığı Vuhan'dan skandal görüntüler! Kantin çalışanı sebzeleri ayağıyla yıkadı         
14:14
Gizli kamerayı izleyince hayatının şokunu yaşadı! İç çamaşırlarını giyip kadın kılığına giren kocasıymış Gizli kamerayı izleyince hayatının şokunu yaşadı! İç çamaşırlarını giyip kadın kılığına giren kocasıymış         
14:00
Fenomen Murat Övüç, lüks villasında 147 bin dolarlık takılarının çalındığını söyleyerek şikayetçi oldu Fenomen Murat Övüç, lüks villasında 147 bin dolarlık takılarının çalındığını söyleyerek şikayetçi oldu         
13:44
Hadise makyajsız pozunu paylaştı, herkes aynı şeyi söyledi: Aşk yaramış Hadise makyajsız pozunu paylaştı, herkes aynı şeyi söyledi: Aşk yaramış         
13:36
Esnek çalışma düzenlemesinde tartışmalı 2 madde geri çekiliyor Esnek çalışma düzenlemesinde tartışmalı 2 madde geri çekiliyor         
13:18
Rusya'nın Rusya'nın "Masada istemiyoruz" dediği Türkiye'den karşı hamle geldi: Sahada ve masada Azerbaycan'ın yanındayız         
12:37
Eşinin mezarı başında cinayetle ilgili itiraflarda bulunan kadın 5 aydır kayıp Eşinin mezarı başında cinayetle ilgili itiraflarda bulunan kadın 5 aydır kayıp         
12:29
Sihirli Annem dizisi, değişen oyuncu kadrosuyla yeniden çekilmeye başlanacak Sihirli Annem dizisi, değişen oyuncu kadrosuyla yeniden çekilmeye başlanacak         
11:48
Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Elvan: Berat Bey'in sağlık problemi nedeniyle devir teslim töreni yapılmayacak Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Elvan: Berat Bey'in sağlık problemi nedeniyle devir teslim töreni yapılmayacak         
11:37
Son Dakika! Rusya Dışişleri Bakanlığı: Karabağ'da barış gücü sadece Rus askerlerden oluşacak (Türk askeri olmayacak) Son Dakika! Rusya Dışişleri Bakanlığı: Karabağ'da barış gücü sadece Rus askerlerden oluşacak (Türk askeri olmayacak)         
11:20
Yolda yürüyen kızın yüzüne tükürmüştü, geri dönüp görüntüsünü izlemiş Yolda yürüyen kızın yüzüne tükürmüştü, geri dönüp görüntüsünü izlemiş         
10:40
İçişleri Bakanı Soylu'dan görevinden istifa eden Albayrak paylaşımı: Çabası, gayreti ve samimiyeti için şükranlarımı sunuyorum İçişleri Bakanı Soylu'dan görevinden istifa eden Albayrak paylaşımı: Çabası, gayreti ve samimiyeti için şükranlarımı sunuyorum         
10:32
Aliyev'in Paşinyan'la dalga geçtiği video sosyal medyada paylaşım rekoru kırıyor Aliyev'in Paşinyan'la dalga geçtiği video sosyal medyada paylaşım rekoru kırıyor         
10:30
Bakan Koca'nın 10 Kasım paylaşımı eleştiri bombardımanına tutuldu Bakan Koca'nın 10 Kasım paylaşımı eleştiri bombardımanına tutuldu         
10:04
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2020 16:40:50. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: İstanbul Valisi Yerlikaya'dan Esenler'de koronavirüs denetimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei