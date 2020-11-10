İstanbul Valisi Yerlikaya'dan Esenler'de koronavirüs denetimi - Son Dakika

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu ile birlikte ilçedeki salı pazarlarında koronavirüs denetimlerinde bulundu.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu ile birlikte, koronavirüs tedbirleri kapsamında pazar yerlerinin kurulması ve işleyişine yönelik alınan tedbir ve önlemleri yerinde inceleyerek denetlemelerde bulundu. Koronavirüs salgınının halkın yoğunlaştığı alanlarda artışını önlemek ve semt pazarlarındaki yoğunluğu azaltmak adına Esenler Yavuz Selim Mahallesi'ndeki Salı Pazarı'nın kuruluşu sırasında işleyişe ilişkin denetimlerde bulunan ikili, pazar esnafı ve vatandaşlara, maske kullanımı, sosyal mesafe ve temizlik konularında uyarılarda bulundu. Pazarın giriş ve çıkış noktaları, pazarcı esnafının tezgah mesafesi ve pazarın işleyişine ilişkin alınan önlemleri yerinde inceleyen Yerlikaya ve Göksu, tedbirlerle ilgili esnafla ve vatandaşlarla fikir alışverişinde bulunarak değerlendirmeler yaptı.

"PAZARLARIN ŞEHRİMİZE HİZMETİ ÇOK BÜYÜK"

Denetimler sırasında konuşan Vali Ali Yerlikaya, "Koranavirüs önlemleriyle ilgili pazarcı kardeşlerimiz ve buraya gelen hemşerilerimizin önlemlerini denetlemeye geldik. İstanbul'da 462 semt pazarımız var. Bu pazarların şehrimize hizmeti çok büyük, temel ihtiyaç maddelerinin yüzde yetmişini insanlarımız bu semt pazarlarından alıyor. 50 bin semt pazarında çalışan insanımız var. Esnaflar ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı ile aldığımız karar doğrultusunda pazarlarda HES kodu uygulamasına geçilmesi kararı aldık. Bugün gezmiş olduğumuz pazardaki arkadaşlarımızın her biri HES koduyla pazara giriş yapabiliyor" dedi.

"PAZARLARDA İNDİRİM UYGULANACAK"

Yerlikaya, "Pazarlarda akşama doğru ciddi bir yoğunluk oluyor. Bu yığılmadan dolayı mesafe noktasında halkımız sıkıntılar yaşıyor. Bu durumu önleyebilmek için sabah saat 07.00 ile öğlen saat 13.00'e kadar bir indirim uygulamaya karar verdik. Mesafe, maske ve hijyene dikkat edelim. Bir an önce bu virüsten kurtulmak için el birliği yapmamız gerektiğinin altını özellikle çizmek istiyorum. Önlemleri en güzel şekilde uygularsak İstanbul'u korumuş oluruz. Artık maske su gibi, mesafe ekmek gibi ve hijyende olmazsa olmaz bizim önleyici tedbirlerimizdir" diye konuştu.

"PAZARLARI HER GÜN DENETLEYECEĞİZ"

Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu da, "Valimizin İstanbul için ortaya koymuş olduğu vizyon çerçevesinde ilk uygulamaya başlayan belediyelerden bir tanesi olduk. Esenler'deki bütün pazarlarda HES kodu uygulamasına geçiyoruz. HES kodu olmayanlara pazar kurdurmuyoruz. Bu uygulama sayesinde temaslı birçok esnafımızı evlerine gönderdik. 13 tane pazarımızı her gün denetleyeceğiz. Pandemiyi toplum olarak birlikte mücadele etmemiz gereken bir konu, bu konuda İstanbul Valiliğimizin öncülüğünde ortaya konan bütün vizyonları en iyi şekilde hayata geçirmeye hazırız" dedi.