İstanbul ve İzmir depremleri için tam tarih verdi! Prof. Dr. Ercan hesapladı! - Son Dakika

Kuşadası Belediyesi'nin düzenlediği kurultayda konuşan deprem uzmanı, jeofizik yüksek Prof. Dr. Ahmet Övgün Ercan çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

İzmir ile Kuşadası çevresinde olası depremlerle ilgili bilgi veren Ercan, İzmir ve çevresindeki depremleri oluş yılları ve deprem oluşum sırasına göre değerlendirerek yaptığı çalışmayı anlattı.

"UZUN KESTİRİMLİ HESAPLAMALAR"

İzmir, Sisam, Torbalı, Midilli, Bergam bölgesi ile Kuşadası'nı da etkileyecek depremle ilgili olarak, "Geliştirdiğim uzun kestirimli hesaplara göre İzmir ve çevresi için deprem beklentim2081. Hesaplamalarda 10 yıl, 5 yıl yanılmalar olabileceği için bu bölgede 2070 ile 2090 yılları arasında İzmir veKuşadası'nı da etkileyecek bir deprem bekliyorum. Bu bölgenin en büyük depremi 7, geçmişte de daha büyük deprem yok. İstanbul için 2045'i aynı yöntemle buldum" dedi.

"EKONOMİ DÜZGÜN DEĞİLSE DEPREM ÖLDÜRÜR"

Depremin öldürücü etkisinin ekonomiyle ilgili olduğu bilgisini veren Ercan, "Bir ülkenin ekonomisi düzgün değilse deprem öldürür. Bu kural hiç değişmez. Depremde ölen her bir kişinin Türkiye Cumhuriyeti devletine maliyeti 1 milyon 250 bin dolardır. Oysa insanlar ölmeden önce bir kişi için yapılması gereken harcama sadece 500 dolardır. Türkiye birinci derece deprem ülkesi olmadığı halde dünyada depremde en çok hasar alan ilk 5 ülkeden biridir" ifadelerini kullandı.