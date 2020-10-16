İstanbul yavaşladı, trafikte zaman kaybı aylık 6 gün - Son Dakika

'İstanbul Trafik Otoritmi' raporunun sonuçlarına göre, İstanbul'da son 3 buçuk yılda trafik yoğunluğu artarken, yavaşlamaya bağlı olarak ise sürücülerin trafikteki zaman kaybı yüzde 79'lara yükseldi. 15 dakikalık mesafe 50 dakikaya çıkarken, toplamda günlük zaman kaybının ortalama 70 dakika, aylık ise 6 gün olduğu belirtildi.

Dünyanın en önemli metropollerinden biri olan İstanbul'daki trafik yoğunluğu, 3 buçuk yılda katlanarak arttı. Bahçeşehir Üniversitesi Büyük Veri Analitiği Programı Öğretim Üyesi Dr. Serkan Gürsoy ve 2 üniversitenin akademisyenlerinin bir araya gelerek yaptığı 'Karayolu Trafik Yoğunlukları ve Değişimi' isimli araştırmanın sonuçları yayınlandı. Araştırma, Ana Arterler'de 2019 yılı ile 2020'nin 1'inci ve 2'inci çeyreklerini kapsarken, sonuçlar ise 5 bin 84 kilometre uzunluğundaki kent içi yol ağındaki hareketlilik değişimlerinin takip edilerek ve kara yolu hareketliliğinin de sayısallaştırılmasıyla elde edildi.

1 AYDA TRAFİKTE GEÇİRİLEN SÜRE 6 GÜN

Rapor, İstanbul'da Ana Koridor, Doğu-Batı Aktarma Koridoru ve Batı-Doğu Aktarma Koridoru olarak 3 ana koridordan 112 rotaya karşılık gelerek hazırlanırken, arterlerde gerçekleşen hareketliliğin ise yüzde 87'sinin ele alındığı belirtildi. 07: 00-09: 00 ve 18: 00-20: 00 saatleri arasında seyahat süresi boyunca harcanan zamanın ne kadarının trafik yoğunluğundan kaynaklandığının hesaplandığı raporun sonuçları ise şu şekilde; İstanbul'da yaşayan ve kara yolu ile işine giden ve yine işten dönen bir kişi akıcı trafikte, yaklaşık 15 dakikada alabileceği mesafeyi, trafik yoğunluğundan dolayı ortalama olarak 50 dakikada tamamlıyor. Raporda, yine bir sürücünün 35 dakikasını gidiş-dönüş olarak hesaplanmasıyla, 70 dakikasını yoğunluktan dolayı kaybettiği vurgulandı. Tüm bu hesaplamalardan yola çıkan araştırmacılar, 1 kişinin hafta boyunca benzer trafik yoğunluğuna maruz kalması durumunda, her ay ortalama 6 gününü trafikte geçirdiğinin altını çizdi.

EN SERT DÜŞÜŞ AKŞAM SAATLERİNDE

Trafikteki zaman kaybının en çok akşam saatlerinde arttığını ortaya koyan raporda, hafta içi sabah trafiğinde ise hızın 2017 yılında 27 kilometre, 2018 yılında 25, 2019 yılında ise 24 kilometreye kadar düştüğü ifade edildi. İstanbul'da işe gidiş trafiği önceki yıllara göre yüzde 11 daha yavaşladığı vurgulanırken, sabah trafiğinin 3 yıl içerisinde saatte 3 km hız kaybettiği, öğlen ve akşam saatlerinde trafik akış hızında daha sert düşüşler yaşandığı belirtildi. Rapora göre, öğlen saatlerinde sürücüler önceki yıllara göre saatte 6 km daha zaman kaybederken, oransal olarak en sert düşüşün yüzde 21 azalarak, 18 km sürüş hızı seviyesine inen akşam trafiğinde yaşandığı ifade edildi.

-İHA-