İstanbul yavaşladı, trafikte zaman kaybı aylık 6 gün - Son Dakika

İstanbul yavaşladı, trafikte zaman kaybı aylık 6 gün

16.10.2020 11:56
İstanbul yavaşladı, trafikte zaman kaybı aylık 6 gün, System.String[]

'İstanbul Trafik Otoritmi' raporunun sonuçlarına göre, İstanbul'da son 3 buçuk yılda trafik yoğunluğu artarken, yavaşlamaya bağlı olarak ise sürücülerin trafikteki zaman kaybı yüzde 79'lara yükseldi.

'İstanbul Trafik Otoritmi' raporunun sonuçlarına göre, İstanbul'da son 3 buçuk yılda trafik yoğunluğu artarken, yavaşlamaya bağlı olarak ise sürücülerin trafikteki zaman kaybı yüzde 79'lara yükseldi. 15 dakikalık mesafe 50 dakikaya çıkarken, toplamda günlük zaman kaybının ortalama 70 dakika, aylık ise 6 gün olduğu belirtildi.

Dünyanın en önemli metropollerinden biri olan İstanbul'daki trafik yoğunluğu, 3 buçuk yılda katlanarak arttı. Bahçeşehir Üniversitesi Büyük Veri Analitiği Programı Öğretim Üyesi Dr. Serkan Gürsoy ve 2 üniversitenin akademisyenlerinin bir araya gelerek yaptığı 'Karayolu Trafik Yoğunlukları ve Değişimi' isimli araştırmanın sonuçları yayınlandı. Araştırma, Ana Arterler'de 2019 yılı ile 2020'nin 1'inci ve 2'inci çeyreklerini kapsarken, sonuçlar ise 5 bin 84 kilometre uzunluğundaki kent içi yol ağındaki hareketlilik değişimlerinin takip edilerek ve kara yolu hareketliliğinin de sayısallaştırılmasıyla elde edildi.

1 AYDA TRAFİKTE GEÇİRİLEN SÜRE 6 GÜN

Rapor, İstanbul'da Ana Koridor, Doğu-Batı Aktarma Koridoru ve Batı-Doğu Aktarma Koridoru olarak 3 ana koridordan 112 rotaya karşılık gelerek hazırlanırken, arterlerde gerçekleşen hareketliliğin ise yüzde 87'sinin ele alındığı belirtildi. 07: 00-09: 00 ve 18: 00-20: 00 saatleri arasında seyahat süresi boyunca harcanan zamanın ne kadarının trafik yoğunluğundan kaynaklandığının hesaplandığı raporun sonuçları ise şu şekilde; İstanbul'da yaşayan ve kara yolu ile işine giden ve yine işten dönen bir kişi akıcı trafikte, yaklaşık 15 dakikada alabileceği mesafeyi, trafik yoğunluğundan dolayı ortalama olarak 50 dakikada tamamlıyor. Raporda, yine bir sürücünün 35 dakikasını gidiş-dönüş olarak hesaplanmasıyla, 70 dakikasını yoğunluktan dolayı kaybettiği vurgulandı. Tüm bu hesaplamalardan yola çıkan araştırmacılar, 1 kişinin hafta boyunca benzer trafik yoğunluğuna maruz kalması durumunda, her ay ortalama 6 gününü trafikte geçirdiğinin altını çizdi.

EN SERT DÜŞÜŞ AKŞAM SAATLERİNDE

Trafikteki zaman kaybının en çok akşam saatlerinde arttığını ortaya koyan raporda, hafta içi sabah trafiğinde ise hızın 2017 yılında 27 kilometre, 2018 yılında 25, 2019 yılında ise 24 kilometreye kadar düştüğü ifade edildi. İstanbul'da işe gidiş trafiği önceki yıllara göre yüzde 11 daha yavaşladığı vurgulanırken, sabah trafiğinin 3 yıl içerisinde saatte 3 km hız kaybettiği, öğlen ve akşam saatlerinde trafik akış hızında daha sert düşüşler yaşandığı belirtildi. Rapora göre, öğlen saatlerinde sürücüler önceki yıllara göre saatte 6 km daha zaman kaybederken, oransal olarak en sert düşüşün yüzde 21 azalarak, 18 km sürüş hızı seviyesine inen akşam trafiğinde yaşandığı ifade edildi.

-İHA-

İstanbul yavaşladı, trafikte zaman kaybı aylık 6 gün

Bahçeşehir Üniversitesi, Öğretim Üyesi, İstanbul, Serkan, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İstanbul yavaşladı, trafikte zaman kaybı aylık 6 gün - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Güne yatay seyirle başlayan altının gram fiyatı 487 liradan işlem görüyor Siyaset kulislerini karıştıracak iddia! Deniz Baykal parti kurup, başına kızını geçirecek Kadın şüphelinin sütyeninden çıkanlar, 5 kişiyi 58 yıl hapse mahkum etti Trafik magandası terör estirdi! Tehdit ettiği sürücüyü "Gel barışalım" deyip tokatladı "Sağdan git sağlam git" sloganını yanlış anlayan sürücünün, sağ şeritte estirdiği terör kameralarda Faturalarını ödemeyen Tesla'nın suyu kesildi Özgü Namal, eşinin ani ölümünden sonra ilk kez çocuklarıyla görüntülendi Baldızını ve bacanağını öldüren eski uzman çavuş şok sözlerle kendini savundu: Canavarca hisle öldürmüş olsam parçalardım
Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca: Son bir haftada İstanbul, Bursa ve bazı illerde vaka sayısında artış eğilimi var Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca: Son bir haftada İstanbul, Bursa ve bazı illerde vaka sayısında artış eğilimi var         
11:35
Okyanus sıcaklıkları önemli ölçüde arttı! Uzmanlardan dünyanın pek çok yeri için doğal afet uyarısı geldi Okyanus sıcaklıkları önemli ölçüde arttı! Uzmanlardan dünyanın pek çok yeri için doğal afet uyarısı geldi         
10:53
Kendisini öldürmek isteyen adamın elinden silahı alan temizlik görevlisi: Başına ve karnına 3 el ateş ettim Kendisini öldürmek isteyen adamın elinden silahı alan temizlik görevlisi: Başına ve karnına 3 el ateş ettim         
10:35
3 ay içinde işe dönenlerin işsiz kaldıkları süre kadar sigorta primlerini devlet karşılayacak 3 ay içinde işe dönenlerin işsiz kaldıkları süre kadar sigorta primlerini devlet karşılayacak         
10:09
Türkiye'nin doğal gaz keşfi satıcıları telaşlandırdı! İran tedarik anlaşmasını uzatmak istiyor Türkiye'nin doğal gaz keşfi satıcıları telaşlandırdı! İran tedarik anlaşmasını uzatmak istiyor         
10:04
Yargıtay'dan emsal karar: WhatsApp ve Facebook yazışmaları delil sayılacak Yargıtay'dan emsal karar: WhatsApp ve Facebook yazışmaları delil sayılacak         
10:03
Şeker hastası yakını için ürettiği ayakkabıyı, şimdi dünyaya ihraç ediyor Şeker hastası yakını için ürettiği ayakkabıyı, şimdi dünyaya ihraç ediyor         
09:41
Köylerde hayvanlara saldıran kurtlar 29 koyun, 1 buzağı ile 3 köpeği telef etti Köylerde hayvanlara saldıran kurtlar 29 koyun, 1 buzağı ile 3 köpeği telef etti         
09:28
HDP'nin kalesinde dengeler değişebilir! Jirki aşiretinin önde gelenleri AK Parti'ye katıldı HDP'nin kalesinde dengeler değişebilir! Jirki aşiretinin önde gelenleri AK Parti'ye katıldı         
09:12
Kandırıp evine girdiği sevgilisine arkadaşıyla birlikte tecavüz etti! Suçtan yırtmak için evlenip yüzüstü bıraktı Kandırıp evine girdiği sevgilisine arkadaşıyla birlikte tecavüz etti! Suçtan yırtmak için evlenip yüzüstü bıraktı         
09:02
Sıfır aldığı otomobili 'ayıplı' çıktı, 3 yıl sonra 'misliyle değişim' kararı verildi Sıfır aldığı otomobili 'ayıplı' çıktı, 3 yıl sonra 'misliyle değişim' kararı verildi         
08:53
Köylüler, ormanları için ellerinde silahlarla gece gündüz nöbet tutuyor Köylüler, ormanları için ellerinde silahlarla gece gündüz nöbet tutuyor         
08:27
Eşinin saçlarını yolup işkence yapan kocaya elektronik kelepçe cezası verildi Eşinin saçlarını yolup işkence yapan kocaya elektronik kelepçe cezası verildi         
06:13
Sasa Curcic, yatak odası sırlarını anlattı: Carmen Electra ile saatlerce ilişkiye girdik Sasa Curcic, yatak odası sırlarını anlattı: Carmen Electra ile saatlerce ilişkiye girdik         
20:14
Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal'ın doğacak bebeğinin ismi belli oldu! Duyanlar internette anlamını aratıyor Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal'ın doğacak bebeğinin ismi belli oldu! Duyanlar internette anlamını aratıyor         
17:27
Salça kazanı yüzünden oğlunu öldüren baba: Aslan gibi çocuktu, panikle hareket ettim Salça kazanı yüzünden oğlunu öldüren baba: Aslan gibi çocuktu, panikle hareket ettim         
15:58
İlyas Salman, 45 yıllık eşi Gülser Salman ile ilk kez görüntülendi İlyas Salman, 45 yıllık eşi Gülser Salman ile ilk kez görüntülendi         
15:46
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2020 12:05:21. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: İstanbul yavaşladı, trafikte zaman kaybı aylık 6 gün - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei