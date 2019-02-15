İstanbul - /yeniden/ Mira Bebeğe Öz Annesinden Çamaşır Sulu İşkence

Müslim SARIYAR-Alper KORKMAZ-İSTANBUL/DHA - AVCILAR'da Ezgi K.'nin 1,5 yaşındaki kızı Eylül Mira'nın vücuduna şırıngayla çamaşır suyu ve sıvı sabun enjekte edip jiletle vücudunun çeşitli yerlerini keserek işkence yaptığı ortaya çıktı.

Müslim SARIYAR-Alper KORKMAZ-İSTANBUL/DHA - AVCILAR'da Ezgi K.'nin 1,5 yaşındaki kızı Eylül Mira'nın vücuduna şırıngayla çamaşır suyu ve sıvı sabun enjekte edip jiletle vücudunun çeşitli yerlerini keserek işkence yaptığı ortaya çıktı. Doktorların şüphelenmesi üzerine son 6 ayda 2 kez gözaltına alınan ancak suçunu inkar ettiği için serbest bırakılan kadın, 1 hafta önce polis merkezine giderek suçunu itiraf etti. Tutuklanan 29 yaşındaki anne ifadesinde, "Kızıma bir türlü ısınamadım, ölmesi için yaptım" dedi.



1 AYLIKKEN HASTALANMAYA BAŞLADI



Avcılar'da yaşayan Ezgi K. ile Eray K. 12 yıl önce evlendi. 2 çocukları olan çiftin 1,5 yıl önce de Eylül Mira adını verdikleri üçüncü çocukları dünyaya geldi. Ancak Mira bebek, çiftin diğer çocuklarına göre sürekli hastalanmaya başladı. Henüz 1 aylıkken kulaklarından ve göbek deliğinden kan gelen, vücudunda morluklar oluşan Mira bebeği, babası doktor doktor gezdirdi. Bebeğe teşhis konulamadı. Mira bebeğin, geçtiğimiz yıl Ağustos ayında durumu kötüleşti. O tarihte 9 aylık olan bebek ambulansla Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi Pediatri Acil Servisi'ne kaldırıldı. Kafatası ve karnındaki çatlaklar ve kanama ile vücudunun çeşitli yerlerinde çizikler ve morluklar olan bebeğin durumundan şüphelenen bir doktor, anne Ezgi K. ile konuştu. Annenin anlatımlarından şüphelenen doktor, durumu polise bildirdi. Fatih Emniyet Müdürlüğü ekipleri devreye girdi. Savcılık tarafından hakkında 'eziyet ve işkence' suçundan soruşturma başlatılan anne, gözaltına alınarak, Avcılar Polis Merkezi'ne teslim edildi. Buradaki ifadesinde suçlamaları kabul etmeyen anne, serbest bırakıldı. Mira bebeğin rahatsızlıkları ise devam etti. Mira bebek, 20 Ağustos günü ise aynı şikayetler ile Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi'ne götürüldü. Anne bir kez daha gözaltına alındı ancak ikinci kez serbest bırakıldı.



YAKALANACAĞINI ANLAYINCA TESLİM OLDU



Son olarak yine Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi'ne kaldırılan bebek tedavi altına alınırken, bir doktor, annenin odaya girmesini yasakladı. Bebeğin iyileşmeye başladığı görülünce tüm şüpheler yeniden anneye çevrildi. Yakalanacağın anlayan anne de 9 Şubat günü Avcılar Polis Merkezi'ne giderek teslim oldu.



YAVAŞ YAVAŞ ÖLMESİNİ İSTEMİŞ



Daha önceki ifadesinde suçlamaları kabul etmediğini ancak vicdan azabına dayanamadığını belirten anne, bebeğine işkenceyi kendisinin yaptığını ancak pişman olduğunu söyledi. Anne, bebeğinin vücuduna, doğduğu günden bu yana şırınga ile çamaşır suyu ve sıvı sabun enjekte ettiğini, kafatası ile vücudunun çeşitli yerlerini jiletle kestiğini böylelikle de yavaş yavaş ölmesini planladığını anlattı. Hatta hastanede yattığı dönemde bile bebeğine sıvı sabun enjekte ettiğini ifade etti.



"KIZIMA ISINAMADIM, ÖLMESİNİ İSTEDİM"



Savcılığa sevk edilen anne, buradaki ifadesinde de, "Kızıma bir türlü ısınamadım, ölmesi için yaptım" dedi. Kızının doğduktan sonra solunum sıkıntısı nedeniyle 1 ay hastanede yattığını anlatan kadının "Kızımı sevemedim, ona ısınamadım. İşkence yapmaya karar verdim. Bir aylıktan itibaren düzenli olarak şırınga iğnesi ile ağzının içine, burun içine, kulak içine, göbek deliğine batırarak vücudundan kan gelmesini sağladım. Sonrasında hastaneye götürüp tedavi ettirdim. Taburcu olup eve geldiğinde de aynı şekilde şırınga iğnesi ile vücudunun çeşitli yerlerini kanatarak, kafatasına, gözlerinin ortasına, bacaklarına, kollarına, göğüs kısmına jiletle kesikler atarak eziyet etmeye devam ettim. Hastanede tedavi gördüğü sırada tuvaletten şırıngaya doldurduğum sıvı sabunu damarından enjekte ettim. Evde de çamaşır suyunu yine şırıngayla damarından verdim. Bu süreç kızım bir aylıktan itibaren başladı. Hakkımda soruşturma açılmıştı ama ben inkar etmiştim. Eziyeti ailemdekiler uyuduğu sırada ya da görmedikleri anda yapıyordum" dediği öğrenildi.



TUTUKLANDI



Anne Ezgi K., şu an 1,5 yaşında olan bebeği Eylül Mira'ya sistematik olarak işkence ve eziyet yaptığı gerekçesiyle tutuklanarak, cezaevine gönderildi. Babası Eray K. ile yaşayan Mira bebek sağlığına kavuşmaya başladı.



Görüntü Dökümü:



---------



-anne ve kızının fotoğrafı

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Paralarını Çalan Hırsızların Arabasına Binen Kadın, Şüphelilerden Birini Isırdı

Çocuğunun Vücuduna Çamaşır Suyu Enjekte Eden Cani Anneden, Kan Donduran İfade

Erdoğan Müjdeyi Verdi! Ankara ve İstanbul'un Ardından Bursa'da da Tanzim Satış Başlıyor

Erdoğan, Kapadokya'daki Kaçak Yapılar İçin Talimatı Verdi: Hepsini Yıkın