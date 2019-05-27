İstanbul yenileme seçimi için kesin aday listesi açıklandı
5 saat önce
İstanbul İl Seçim Kurulu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için 23 Haziran 2019 Pazar günü yapılacak yenileme seçimlerinde yer alacak kesin adayların listesini açıkladı.
İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 04:22 Kaynak: AA
İl Seçim Kurulu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için 23 Haziran 2019 Pazar günü yapılacak yenileme seçimlerinde yer alacak kesin adayların listesini açıkladı.
Listeye göre seçimde, AK Parti
, CHP
, Saadet Partisi
ve Vatan Partisi ile 17 bağımsız aday yarışacak.
Kesin aday listesine göre seçime, AK Parti'den Binali Yıldırım
, CHP'den Ekrem İmamoğlu
, Saadet Partisi'nden Necdet Gökçınar
ve Vatan Partisi'nden Mustafa İlker Yücel
katılacak.
23 Haziran 2019 Pazar günü yapılacak yenileme seçimlerinde yer alacak bağımsız adaylar ise şöyle:
"Dursun Ali Bacıoğlu, Vedat Öztürk
, Ahmet Çördük
, Muhammet Ali Canca
, Mehmet Yıldız
, Güldes Önkoyun
, Hasan Atasoy Torun
, Mehmet Ali Aydoğmuş
, Lütfü Yılmaz
, Seçkin İlker, Özkan Mustafa Küçükkural, Fatma Ragibe Kanıkuru Loğoğlu
, Burhan Erol
, Doğan Duman
, Ali Rıza Kansız
, Abdul Celil Gülalp, Burak Kadıoğlu."
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