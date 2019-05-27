Son Dakika Haberleri: İstanbul yenileme seçimi için kesin aday listesi açıklandı

İstanbul yenileme seçimi için kesin aday listesi açıklandı

5 saat önce

İstanbul İl Seçim Kurulu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için 23 Haziran 2019 Pazar günü yapılacak yenileme seçimlerinde yer alacak kesin adayların listesini açıkladı.

İstanbul yenileme seçimi için kesin aday listesi açıklandı, System.String[]
İstanbul İl Seçim Kurulu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için 23 Haziran 2019 Pazar günü yapılacak yenileme seçimlerinde yer alacak kesin adayların listesini açıkladı.
Listeye göre seçimde, AK Parti, CHP, Saadet Partisi ve Vatan Partisi ile 17 bağımsız aday yarışacak.
Kesin aday listesine göre seçime, AK Parti'den Binali Yıldırım, CHP'den Ekrem İmamoğlu, Saadet Partisi'nden Necdet Gökçınar ve Vatan Partisi'nden Mustafa İlker Yücel katılacak.
23 Haziran 2019 Pazar günü yapılacak yenileme seçimlerinde yer alacak bağımsız adaylar ise şöyle:
"Dursun Ali Bacıoğlu, Vedat Öztürk, Ahmet Çördük, Muhammet Ali Canca, Mehmet Yıldız, Güldes Önkoyun, Hasan Atasoy Torun, Mehmet Ali Aydoğmuş, Lütfü Yılmaz, Seçkin İlker, Özkan Mustafa Küçükkural, Fatma Ragibe Kanıkuru Loğoğlu, Burhan Erol, Doğan Duman, Ali Rıza Kansız, Abdul Celil Gülalp, Burak Kadıoğlu."
İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 04:22 Kaynak: AA
Güncel
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