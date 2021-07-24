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İSTANBUL-YUSUF GÜNEY'İN TAKSİCİYLE TARTIŞMASI SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU - Son Dakika

İSTANBUL-YUSUF GÜNEY'İN TAKSİCİYLE TARTIŞMASI SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

24.07.2021 21:23

ŞARKICI Yusuf Güney, bir taksiciyle yaşadığı tartışmayı sosyal medya hesabından yayınladı.

ŞARKICI Yusuf Güney, bir taksiciyle yaşadığı tartışmayı sosyal medya hesabından yayınladı. Güney'in paylaşımı sosyal medyada gündem oldu. Güney, 'Şikayet etmek zorundaydım, çok yaşanıyor bu olaylar taksicilerle sorun yaşamayan kimse yoktur" diye konuştu.

Sosyal medya hesabı üzerinden bir taksiciyle yaşadığı tartışmayı paylaşan Yusuf Güney, sosyal medyada gündem oldu. Şarkıcı Güney'in yaptığı paylaşımda, "1 buçuk saattir taksi bekliyorum burada. İner misin diye beni tehdit ediyor, mecbursunuz, adam seçiyorsunuz" diye tepki gösteriyor. Taksici de "5 saate geri mi döneceğim, burada metrobüs var, biniyorsun devam ediyorsun" cevabını veriyor. Güney, sosyal medyada gündem olan görüntülerle ilgili konuştu.

"TAKSİ ŞÖFÖRÜ BENİ AVRUPA YAKASINA GEÇİRMEK İSTEMEDİ"

Şarkıcı Güney, "Keşke olmasaydı ama oluyor devamlı yaşanan mevzular bunlar. Özellikle karşıya geçmek istemeyen arkadaşlarımızla alakalı kısa mesafeye gitmek istemeyen ve yanında evcil hayvanın varsa kesinlikle taksiye almıyorlar. Ben bunu neden dile getirmek istedim devamlı aynı sorunları yaşadığımız için dile getirdim. Taksi standartlarına bir düzenleme getirilemedi. Taksicilik zor bir meslek ama günün sonunda mağdur olan müşteriler ve vatandaşlar oluyor. Bugün yaşadığımız olay bunlardan bir tanesi. Ben Anadolu Yakası Küplüce taraftarındaydım. Karşı tarafa evime gitmek istedim. Bir saat taksi bekledim. Taksi şoförü geldiği zaman araca bindim selam verdim, nereye gideceğimi sordu. Karşıya geçeceğimi söyledim. Taksi şoförü karşıya geçmeyeceğini söyledi. Neden geçmediğini sordum sinirli bir şekilde karşıya geçmem geçmeyeceğim diye cevap verdi. Sigarasını yaktı maskesi açıktı" dedi.

"ŞİKAYETCİ OLDUM"

Güney, "Kendisinden şikayetçi oldum. Olmak zorundaydım kendisi ile yaşanan olay hiç hoş bir şey değildi. Ağır konuştu olaylar sonra orda devam etti. Yapıcı oldum olayı tatlıya bağladım. Polisler geldi onlarla konuştum gereken yerlere şikayetçi olacağımı söyledim. Hakaretler edildi. Şikayet etmek zorundaydım, çok yaşanıyor bu olaylar taksicilerle sorun yaşamayan kimse yoktur" diye konuştu.

İSTANBUL-YUSUF GÜNEY'İN TAKSİCİYLE TARTIŞMASI SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU
İSTANBUL-YUSUF GÜNEY'İN TAKSİCİYLE TARTIŞMASI SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU
İSTANBUL-YUSUF GÜNEY'İN TAKSİCİYLE TARTIŞMASI SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU
İSTANBUL-YUSUF GÜNEY'İN TAKSİCİYLE TARTIŞMASI SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU
İSTANBUL-YUSUF GÜNEY'İN TAKSİCİYLE TARTIŞMASI SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU
İSTANBUL-YUSUF GÜNEY'İN TAKSİCİYLE TARTIŞMASI SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU
İSTANBUL-YUSUF GÜNEY'İN TAKSİCİYLE TARTIŞMASI SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU
İSTANBUL-YUSUF GÜNEY'İN TAKSİCİYLE TARTIŞMASI SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU
İSTANBUL-YUSUF GÜNEY'İN TAKSİCİYLE TARTIŞMASI SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Yusuf Güney, İstanbul, Taksi, Medya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İSTANBUL-YUSUF GÜNEY'İN TAKSİCİYLE TARTIŞMASI SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU - Son Dakika


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