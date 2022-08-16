Yol tartışmasında kaza yapan şoför, araç sürücüsüne saldırdı - Son Dakika
Üye Girişi

Yol tartışmasında kaza yapan şoför, araç sürücüsüne saldırdı

16.08.2022 17:02
Yol tartışmasında kaza yapan şoför, araç sürücüsüne saldırdı

İstanbul Zeytinburnu'nda trafikte tehlikeli hareketler yapan kamyonet sürücüsü, hafif ticari araç sürücüsü tarafından uyarılınca deliye döndü.

İstanbul Zeytinburnu'nda trafikte tehlikeli hareketler yapan kamyonet sürücüsü, hafif ticari araç sürücüsü tarafından uyarılınca deliye döndü. Sinirlenen kamyonet şoförü kaza yapınca kendini uyaran sürücünün önüne kırarak saldırdı.

Olay, sabah 08.45 sıralarında Zeytinburnu Eski Ambarlar mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, hafif ticari araç sürücüsü, seyir halinde tehlikeli hareketler yapan kamyonet şoförünü uyardı. Bunun üzerine sinirlenen kamyonet şoförü, kendisini uyaran sürücüyü durdurmak için takip etmeye başladı. Kovalamaca sonunda kamyon şoförü, aracın önünde kırıp durdurmak isterken, bariyerlere çarptı. Uyarı üzerine deliye dönen şoför, aracın yanına gelerek camları yumrukladı. - İSTANBUL

YORUMLAR
500
SKUTER KULLANICISI DİLARA GÜL'ÜN ÖLÜMÜNE NEDEN OLAN SÜRÜCÜ HAKİM KARŞISINDA SKUTER KULLANICISI DİLARA GÜL'ÜN ÖLÜMÜNE NEDEN OLAN SÜRÜCÜ HAKİM KARŞISINDA CAMİDEN KEÇİBOYNUZU ÇALAN 3 KİŞİ TUTUKLANDI CAMİDEN KEÇİBOYNUZU ÇALAN 3 KİŞİ TUTUKLANDI
Kaynak: İHA

Zeytinburnu, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yol tartışmasında kaza yapan şoför, araç sürücüsüne saldırdı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:29 Pakistan'da tankerle otobüsün çarpıştığı korkunç kazada onlarca kişi öldü
16:07 Denizli'nin konuştuğu olay! İmam ve müezzinlerin escort kadınlarla birlikte oldukları öne sürüldü
16:03 Fenerbahçe'nin forveti Avrupa'ya transfer oldu!
16:19 Davada sürpriz gelişme! Elon Musk, Twitter'ı köşeye sıkıştırdı
15:54 Fenerbahçe'ye 6-0 yenilen Kasımpaşa'da fatura teknik direktör Sami Uğurlu'ya kesildi
15:34 Tıra arkadan çarpan otomobil hurdaya döndü! 3'ü çocuk, 6 kişi yaralandı
15:28 Vatan Partisi'nden resmi açıklama: Doğu Perinçek, Suriye'ye giderek Beşar Esad ile gayri resmi olarak görüşecek
15:27 TFF'ye çıkarma yapan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den hakemler hakkında çarpıcı sözler: Hangisi doğru?
15:26 Oyuncu Levent İnanır'dan çok konuşulacak itiraf: Dayım Kadir İnanır yüzünden çocukluğumu yaşayamadım
15:32 Hakan Taşıyan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a olan vefası Twitter'da gündem oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.08.2022 17:02:50. #1.12#
SON DAKİKA: Yol tartışmasında kaza yapan şoför, araç sürücüsüne saldırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement