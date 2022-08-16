Olay, sabah 08.45 sıralarında Zeytinburnu Eski Ambarlar mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, hafif ticari araç sürücüsü, seyir halinde tehlikeli hareketler yapan kamyonet şoförünü uyardı. Bunun üzerine sinirlenen kamyonet şoförü, kendisini uyaran sürücüyü durdurmak için takip etmeye başladı. Kovalamaca sonunda kamyon şoförü, aracın önünde kırıp durdurmak isterken, bariyerlere çarptı. Uyarı üzerine deliye dönen şoför, aracın yanına gelerek camları yumrukladı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Zeytinburnu, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Yol tartışmasında kaza yapan şoför, araç sürücüsüne saldırdı - Son Dakika

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