İstanbul'da akılalmaz olay! Tıraşı beğenmedi berberi bıçakladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İstanbul'da akılalmaz olay! Tıraşı beğenmedi berberi bıçakladı

17.07.2026 14:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Kağıthane'de 23 yaşındaki bir genç, saç tıraşını beğenmediği gerekçesiyle yaklaşık 10 gün sonra berberi bıçakladı. Bacağından yaralanan berber hastanede tedavi edilirken, gözaltına alınan şüphelinin psikolojik rahatsızlığı olduğu öne sürüldü. Berber Erhan Zengin ise saldırganın gelip durumu söylemesi halinde tıraşı düzeltebileceğini belirterek yaşadığı olay nedeniyle endişeli olduğunu ifade etti.

İstanbul Kağıthane'de 23 yaşındaki bir genç, saç tıraşını beğenmediği gerekçesiyle günler sonra berberine bıçakla saldırdı. Bacağından yaralanan berber hastaneye kaldırılırken, saldırgan gözaltına alındı.

Olay, geçtiğimiz haftalarda İstanbul'un Kağıthane ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre 23 yaşındaki bir genç, yaklaşık 10 gün önce bir berbere giderek saçını kestirdi. Tıraşını beğenmeyen genç, bu durumdan kendisini tıraş eden berber Erhan Zengin'i sorumlu tuttu. Müşterinin yaşanan olayı takıntı haline getirdiği öne sürüldü.

SAATLERCE BERBERİ GÖZETLEDİ İDDİASI

İddiaya göre saldırgan, olaydan bir gün önce berber dükkanının karşısındaki restorana giderek bir içecek sipariş etti ve saatlerce berberi izledi. Ertesi gün de aynı restorana gelen şüpheli, berber Erhan Zengin'in dışarı çıkmasını bekledi.

İstanbul'da akılalmaz olay! Tıraşı beğenmedi berberi bıçakladı

"BIÇAĞI ÇIKARIP BACAĞIMA VURDU"

NTV'ye konuşan berber Erhan Zengin, saldırı anını şu sözlerle anlattı: "Tıraş ettim, tıraştan sonra bana teşekkür etti, parasını da verdi. Hiçbir sıkıntı olmadan gitti. Kafasında kuruntu yapmış, gelmiş beni gözetlemiş. Bir gün önceden beni takip ediyormuş."

Saldırı anını da anlatan Zengin, "Ben elimi yüzümü siliyordum. O da arkamda durmuş. O sırada bıçağı çıkarttı, bacağıma vurdu ve hücum etti bana. Ben de kendimi dükkanın içine attım, böyle kurtuldum." dedi.

İstanbul'da akılalmaz olay! Tıraşı beğenmedi berberi bıçakladı

SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI

Bacağından yaralanan Erhan Zengin, hastanede tedavi altına alındı. Zengin, saldırganı tanıdığını ve kendisinden şikayetçi olmadığını söyledi. Psikolojik rahatsızlığı olduğu ileri sürülen şüpheli ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

"GELİP SÖYLESEYDİ DÜZELTİRDİM"

Yaşadığı olayın ardından endişeli olduğunu belirten Erhan Zengin, "Gelip 'Ağabey ben tıraşı beğenmedim' diyebilirdi, ben de düzeltirdim. Endişeleniyorum, acaba yine mi gelir? Bir hastalığı varmış. Kendimi iyi kurtardım. Üzerinde ekmek bıçağı vardı. Silahı olsaydı silah da sıkabilirdi." ifadelerini kullandı.

Kağıthane, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika İstanbul İstanbul'da akılalmaz olay! Tıraşı beğenmedi berberi bıçakladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD’nin İran’da çocuk kanser hastanesi çevresine saldırısı sonrası 211 hasta tahliye edildi ABD'nin İran'da çocuk kanser hastanesi çevresine saldırısı sonrası 211 hasta tahliye edildi
Esenyurt’ta otizmli Toprak oyun alanına alınmadı, annesi tartaklandı Esenyurt'ta otizmli Toprak oyun alanına alınmadı, annesi tartaklandı
Bebek arabasında 1 kilo metamfetaminle yakalanan karı-koca tutuklandı Bebek arabasında 1 kilo metamfetaminle yakalanan karı-koca tutuklandı
Hastaneye sevk edilen hamile kadın ambulansta doğum yaptı Hastaneye sevk edilen hamile kadın ambulansta doğum yaptı
Kavga ettiği kişiyi otomobiliyle 2 kez üzerinden geçip öldüren sanığa 18 yıl hapis Kavga ettiği kişiyi otomobiliyle 2 kez üzerinden geçip öldüren sanığa 18 yıl hapis
Bağcılar’da tartıştığı kardeşini bıçaklayarak öldüren ağabey yakalandı Bağcılar'da tartıştığı kardeşini bıçaklayarak öldüren ağabey yakalandı
Destici: Ahbap Derneği’nin, bedelini en ağır şekilde ödemesini bekliyoruz Destici: Ahbap Derneği'nin, bedelini en ağır şekilde ödemesini bekliyoruz
Muhsin Yazıcıoğlu’nun ölümünde FETÖ parmağı: Tereyağından kıl çeker gibi... Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümünde FETÖ parmağı: Tereyağından kıl çeker gibi...
Bakanlıktan ’peluş kaz’ oyuncağına yasak ve toplatma kararı Bakanlıktan 'peluş kaz' oyuncağına yasak ve toplatma kararı
Zeynep Atılgan’ın balkonda girdiği tripler olay oldu Zeynep Atılgan'ın balkonda girdiği tripler olay oldu
İsrail İç İstihbarat Teşkilatı, Netanyahu’nun eşine ömür boyu koruma sağlayacak İsrail İç İstihbarat Teşkilatı, Netanyahu'nun eşine ömür boyu koruma sağlayacak

15:27
KKTC’de asgari ücrete ara zam yapıldı Türkiye ile aradaki fark inanılmaz
KKTC'de asgari ücrete ara zam yapıldı! Türkiye ile aradaki fark inanılmaz
15:05
Sağlık Bakanlığı devreye girdi, tutuklanan doktor tahliye edildi
Sağlık Bakanlığı devreye girdi, tutuklanan doktor tahliye edildi
14:58
Seda Sayan’ın evli kadınlara yaptığı uyarı infial yarattı
Seda Sayan'ın evli kadınlara yaptığı uyarı infial yarattı
14:30
Ahbap soruşturmasında kritik viraj: Firari şüpheli Alper Çelik noterde yakalandı
Ahbap soruşturmasında kritik viraj: Firari şüpheli Alper Çelik noterde yakalandı
14:19
Zarar öyle böyle değil Parasını gümüşe yatıran vatandaşın isyanı olay oldu
Zarar öyle böyle değil! Parasını gümüşe yatıran vatandaşın isyanı olay oldu
13:54
Olcay Baykal’ın cenazesinde Kılıçdaroğlu ve Özel yan yana geldi
Olcay Baykal'ın cenazesinde Kılıçdaroğlu ve Özel yan yana geldi
13:48
Nasuh Mahruki tutuklandı
Nasuh Mahruki tutuklandı
13:33
İşte Oğuzhan Uğur’a yöneltilen suçlamalar
İşte Oğuzhan Uğur'a yöneltilen suçlamalar
12:59
Aynı gün iki evladını kaybetti Yaşları 10 ve 7’ydi
Aynı gün iki evladını kaybetti! Yaşları 10 ve 7'ydi
12:44
İşte gözaltına alınan Oğuzhan Uğur’un polislerle ilk karşılaştığı an
İşte gözaltına alınan Oğuzhan Uğur'un polislerle ilk karşılaştığı an
12:42
Yediemin otoparklarında 1,5 milyarlık vurgun Hastane sahibi ve çok sayıda iş insanı gözaltında
Yediemin otoparklarında 1,5 milyarlık vurgun! Hastane sahibi ve çok sayıda iş insanı gözaltında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.07.2026 15:52:05. #7.13#
SON DAKİKA: İstanbul'da akılalmaz olay! Tıraşı beğenmedi berberi bıçakladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.