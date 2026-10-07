İstanbul'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 7 Ekim İstanbul'da az önce nerede deprem oldu? - Son Dakika
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İstanbul'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 7 Ekim İstanbul'da az önce nerede deprem oldu?

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İstanbul\'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 7 Ekim İstanbul\'da az önce nerede deprem oldu?
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7 Ekim 2026 Çarşamba günü İstanbul'da sarsıntı hissedildiği yönündeki iddiaların ardından deprem araştırmaları vatandaşların gündeminde yer alıyor. Gün içerisinde meydana geldiği öne sürülen hareketlilik sonrasında “İstanbul'da deprem mi oldu?”, “Az önce nerede deprem oldu?”, “Depremin merkez üssü neresi?” ve “Deprem kaç büyüklüğünde?” sorularına yanıt aranıyor.

İstanbul'da sarsıntı hisseden vatandaşlar, yaşanan hareketliliğin resmi deprem kayıtlarına yansıyıp yansımadığını öğrenmek için AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesini takip ediyor. 7 Ekim 2026 Çarşamba günü meydana geldiği öne sürülen sarsıntılara ilişkin saat, merkez üssü, büyüklük ve derinlik bilgileri güncel veriler üzerinden araştırılıyor. İşte 7 Ekim Çarşamba günü son deprem verilerine ilişkin merak edilenler...

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından yayımlanan Son Depremler listesi, Türkiye ve çevresinde kaydedilen sarsıntılara ilişkin güncel verileri içeriyor. İstanbul ve çevresinde sarsıntı hissedildiği yönündeki iddiaların ardından vatandaşlar, 7 Ekim 2026 Çarşamba günü kayıtlara geçen depremleri araştırıyor. Listede meydana gelen depremlerin saati, merkez üssü, büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler yer alıyor.

İstanbul'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 7 Ekim İstanbul'da az önce nerede deprem oldu?

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yayımlanan Son Depremler listesi de Türkiye ve çevresinde meydana gelen sarsıntılara ilişkin güncel kayıtları gösteriyor. İstanbul'da deprem hissedildiği yönündeki iddiaların ardından vatandaşlar, yaşanan hareketliliğin AFAD kayıtlarında yer alıp almadığını kontrol ediyor. Resmi listede depremin meydana geldiği saat, merkez üssü, büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler bulunuyor.

İstanbul'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 7 Ekim İstanbul'da az önce nerede deprem oldu?

7 EKİM'DE İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU?

7 Ekim 2026 Çarşamba günü İstanbul'da sarsıntı hissedildiği yönündeki iddialar vatandaşların araştırdığı konular arasında bulunuyor. “İstanbul'da deprem mi oldu?”, “Az önce İstanbul'da nerede deprem oldu?”, “Depremin merkez üssü neresi?” ve “Deprem kaç büyüklüğünde meydana geldi?” sorularının yanıtı AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin güncel deprem listeleri üzerinden takip ediliyor. İstanbul ve çevresinde hissedildiği öne sürülen sarsıntılara ilişkin yeni gelişmeler oldukça haber güncellenecektir.

Son DakikaİstanbulDepremSon Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 7 Ekim İstanbul'da az önce nerede deprem oldu? - Son Dakika
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