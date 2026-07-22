İstanbul'da fırtına ortalığı savaş alanına çevirdi

İstanbul genelinde akşam saatlerinde aniden bastıran şiddetli fırtına, kentin birçok bölgesinde hayatı durma noktasına getirdi.

AĞAÇLAR DEVRİLDİ, İŞ YERLERİ HASAR GÖRDÜ

Özellikle kentin batı ve kuzey kesimlerinde etkisini artıran olumsuz hava koşulları; Bağcılar, Bakırköy, Ataköy, Sultangazi ve Küçükçekmece hatlarında ciddi aksamalara yol açtı. Fırtınanın devirdiği ağaçlar ve savrulan parçalar nedeniyle bazı iş yerlerinde ve sokaklarda hasar meydana geldi.

RÜZGAR ÖNÜNE NE KATTIYSA SAVURDU

Fırtınanın en yıkıcı etkilerinden biri Bağcılar’daki İSTOÇ Ticaret Merkezi’nde kaydedildi. Yoğun bir toz bulutuyla birlikte gelen ve adeta küçük çaplı bir hortumu andıran kuvvetli rüzgar, adeta önüne ne kattıysa savurdu. O anlar cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.