Kavurucu sıcaklar İstanbulluları Bebek Sahili'ne akın ettirdi - Son Dakika
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Kavurucu sıcaklar İstanbulluları Bebek Sahili'ne akın ettirdi

19.07.2026 14:51
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İstanbul'da hava sıcaklığının 30 dereceyi aşmasıyla vatandaşlar serinlemek için Bebek Sahili'ne akın etti. Sahildeki yoğunluk Antalya sahillerini aratırken, vatandaşlar sıcaktan bunaldıklarını ve denize girerek serinlediklerini belirtti.

İstanbul'da etkisini artıran kavurucu sıcaklar hayatı olumsuz etkilerken, termometrelerin 30 dereceyi aşmasıyla birlikte İstanbullular serinlemek için Bebek Sahili'ne akın etti. Sahildeki yoğunluk Antalya sahillerini aratmadı.

Yaz aylarının en sıcak günlerini yaşayan İstanbul'da, yüksek nem oranıyla birleşen sıcak hava bunaltıcı anlar yaşatıyor. Kent genelinde termometreler 30 derecenin üzerini gösterirken, sıcaktan kaçmak ve rahat bir nefes almak isteyen vatandaşların ilk tercihi İstanbul Boğazı oldu. Özellikle Beşiktaş'ın uğrak noktalarından biri olan Bebek Sahili, sıcaktan bunalanların buluşma noktası haline geldi. Hafta sonunu ve sıcak havayı fırsat bilen her yaştan İstanbullu, kendilerini Boğaz'ın serin sularına bırakarak serinlemeye çalıştı. Sahilde yaşanan yoğunluk Antalya sahillerini aratmadı. Sahil şeridi boyunca yürüyüş yapanların yanı sıra, yanlarında getirdikleri sandalyelerle ağaç gölgelerinde serinleyen ve denizin tadını çıkaran vatandaşlar renkli görüntüler oluşturdu.

"Sucuk gibi kavruluyoruz"

Ebubekir Gündoğdu, sıcak havanın kavurduğunu ifade ederek, " Arkadaşlarımızla yüzmeye geldik. Hava çok sıcak, evde durulacak gibi değil. Yapacak bir şeyimiz yok, can sıkıntısı, eğleniyoruz, serinliyoruz. Su sıcaklığı ortalama çok iyi, temiz. İnsanlar da geliyor. İstanbul'un sıcakları kavuruyor. Ona hiç diyecek bir şeyim yok, burada sucuk gibi kavruluyoruz" dedi.

"İstanbul çok sıcak, zaten iki gündür 30 dereceyi görüyoruz"

Ömer Ak, sıcaklığın 30 dereceleri gördüğünü söyleyerek, " Buraya arkadaşlarımızla serinlemeye geldik. Havalar bayağı sıcak. Görüyorsunuz, herkes burada. Herkesi buraya bekliyoruz. Güzel, tadını çıkartıyoruz. İstanbul çok sıcak, zaten iki gündür 30 dereceyi görüyoruz. O yüzden geldik buraya. Yoksa zor gelirdik buraya" diye konuştu.

"İstanbul halkı bugün resmen kendini Bebek sahiline atmış"

Can Kartal, İstanbul halkının resmen Bebek sahile akın ettiğine değinerek, " Havalar çok sıcak. Bugün sabah yataktan kalktığımız gibi kendimizi direkt buraya attık. Saat sabah 7'de geldik. Su tertemiz, on numara. Sabahtan beri yüzüyoruz. Bütün kalabalık burada. İstanbul halkı bugün resmen kendini bebek sahiline atmış. Suyun sıcaklığı çok iyi. İlk atladığın zaman zaten hissediyorsun. Hemen alışıyorsun. Yazın ilk başları gibi değil. Soğuk oluyor normalde. Şu an havada on numara, su da on numara, herkes gelebilir. Sıcaklar beni nasıl etkiliyor biliyor musun? Bugün sabah pervane aldım. Klimam bozuldu, öyle etkiliyor yani. Uyuyamadım" şeklinde konuştu.

"Sıcaklar etkiledikçe denize atlıyoruz"

Garip Kartal ise sıcakların etkilemesiyle denize girdiklerini söyleyerek, " Evet, havalar çok güzel, Bebek Sahili'ne geldik yüzmeye. Güzel, herkes yüzüyor, temiz. Suyun sıcaklığı çok güzel. Sıcaklık bayağı bir var. Su da bayağı bir serin, güzel. Sıcaklar etkiledikçe denize atlıyoruz. Deniz serinletiyor" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Kavurucu sıcaklar İstanbulluları Bebek Sahili'ne akın ettirdi - Son Dakika

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