İstanbullular en çok ulaşımdan şikayet etti - Son Dakika

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İstanbul İstatistik Ofisi verilerine göre vatandaşlar, en çok ulaşımla ilgili şikayette bulundu.

İBB'den yapılan açıklamaya göre, Beyaz Masa'ya eylül ayında toplam 1 milyon 2 bin 838 başvuru yapıldı. Başvurular bir önceki aya göre yüzde 12,5 arttı.

Bilgi istemi, talep ve şikayetlerden oluşan başvuruların yüzde 14,3'ü İGDAŞ, yüzde 26,sı İSKİ ile ilgili oldu.

Beyaz Masa'ya 80 bin 30 şikayet, 84 bin 467 talep başvurusu yapıldı. Ağustos ayında, yüzde 15,8 olan şikayetler eylül ayında yüzde 13,4'e geriledi. Ağustos ayında yüzde 13,9 olan talep başvurusu eylülde yüzde 14,1'e yükseldi.

Bilgi istemi başvurularının yüzde 97,9'una, şikayet başvurularının yüzde 4,2'sine, talep başvurularının ise yüzde 23,8'ine aynı gün içerisinde karşılık verildi. Anlık çözüm dışında kalan başvurularda ortalama çözüm süresi bilgi isteminde 11,3, şikayet başvurularında 3,6, talep başvurularında ise 6 gün olarak tespit edildi.

En fazla şikayet Fatih ve Kadıköy'de

Şikayetlerin yüzde 52,4'ü ulaşım, yüzde 31,6'sı kent ve toplum düzeni ile ilgili iken, bilgi isteminde yüzde 43,1 ile sosyal destek hizmetleri ilk sırayı aldı. Tüm şikayetler içerisinde ulaşımın toplam payı yüzde 43,6 olarak ölçüldü.

Toplam şikayetlerin ilçe dağılımına göre ise Fatih yüzde 5,46 ve Kadıköy yüzde 5,04 ile ilk sıralarda yer aldı.

Talep başvurularında ise yüzde 6,89 Esenyurt, yüzde 4,61 ile Bahçelievler, yüzde 4,59 Küçükçekmece, ilk sıralarda yer aldı.

İGDAŞ ile ilgili şikayetlerin ilçe dağılımında, Esenyurt, Pendik ve Küçükçekmece ilk sıralarda yer alırken İSKİ ile ilgili şikayetlerde ise Ümraniye, Esenyurt ve Pendik öne çıktı.