İşte Atlas Çağlayan\'ın yıllar önce çekilmiş videosu

Güngören Mehmet Nesih Özmen Mahallesi Emek Sokak'ta 14 Ocak günü saat 20.20 sıralarında meydana gelen olayda iki grup arasında bir kafeden çıktıktan sonra 'yan bakma' nedeniyle tartışma çıkmış, tartışma kısa sürede kavgaya dönüşmüş, bıçaklı kavgada E.Ç. (15), sustalı olarak tabir edilen bıçakla Atlas Çağlayan'ı (17) yaralamıştı.

ATLAS VAHŞİCE KATLEDİLMİŞTİ

Ağır yaralanan Atlas hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiş, E.Ç. suç aleti bıçak ile yakalanarak gözaltına almıştı. E.Ç. ardından tutuklanarak çocuk kapalı cezaevine gönderilmişti.

YILLAR ÖNCE ÇEKİLMİŞ VİDEOSU ÇIKTI

Atlas Çağlayan'ın yıllar önce çocukken çekip sosyal medyada paylaştığı bir videosu ortaya çıktı. Videoda Atlas'ın, "Arkadaşlar, '150 takipçide yüzüme göstereceğim' demiştim. Şimdi gösteriyorum.'" sözleri kahretti.