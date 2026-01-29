İşte Bülent Ersoy'un "Harcayacak yer arıyorum" dediği devasa serveti - Son Dakika
İşte Bülent Ersoy'un "Harcayacak yer arıyorum" dediği devasa serveti

29.01.2026 10:17
"Param çok, harcayacak yer arıyorum" sözleriyle gündeme gelen Bülent Ersoy'un Türkiye genelindeki gayrimenkulleri, işletmeleri ve servetinin büyüklüğü akıllara durgunluk verdi.

Sanatçı Bülent Ersoy'un daha önce yaptığı "Aşk istiyorum. Param çok, harcayacak yer arıyorum. Yakışıklı olursa olur. Kime bırakacağım bu kadar parayı?" açıklaması yeniden gündeme gelirken, Diva'nın mal varlığına ilişkin detaylar da ortaya çıktı.

İSTANBUL'DA 28 DAİRE

Edinilen bilgilere göre Bülent Ersoy'un İstanbul'da tam 28 dairesi bulunuyor. Ersoy'un ayrıca farklı şehirlerde konumlanan 4 adet ultra lüks villaya sahip olduğu öğrenildi.

DENİZE SIFIR ADASI VAR

Sanatçının yatırımları sadece konutlarla sınırlı değil. Marmaris'te denize sıfır özel bir ada, Fethiye'de ise akaryakıt istasyonu Diva'nın dikkat çeken yatırımları arasında yer alıyor. İstanbul Fenerbahçe'de özel bir sauna işletmesi de Ersoy'un ticari faaliyetleri arasında bulunuyor.

60 MİLYON DOLAR NAKİT PARA VE MÜCEVHER

Bodrum, Antalya ve İzmir'de yazlık evleri olduğu belirtilen Bülent Ersoy'un, nakit varlığı ve mücevherlerinin toplam değerinin ise 60 milyon doların üzerinde olduğu ifade ediliyor. Ortaya çıkan bu tablo, Türk sanat müziğinin Diva'sı Bülent Ersoy'un yıllara yayılan kariyerinin ardından ulaştığı servetin boyutunu gözler önüne serdi.

Bülent Ersoy, Türkiye, Magazin, Emlak

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (16)

  • 2252 2252:
    Adanın denize sıfır olması çok önemli ada dediğin normalde dağda olur 231 1 Yanıtla
  • Ersin Çetinkaya Ersin Çetinkaya:
    denize sıfır ada nasıl oluyor ? 81 1 Yanıtla
  • Vatansever.72 Vatansever.72:
    Bu dünyada keyif içinde yaşıyor. Öbür tarafta nasıl olacak işte o sıkıntı. 54 12 Yanıtla
  • cengiz cengiz:
    çalışmış kazanmış Allah daha çok versin 24 22 Yanıtla
  • Aykut Kalkan Aykut Kalkan:
    1 milyonunu bana verebilirsin mesela :) 27 4 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
