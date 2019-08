İşte MTV Müzik Ödülleri'nde en iyiler

İşte geceden ödülle ayrılanlar:



YILIN ŞARKICISI: Ariana Grande



EN İYİ GRUP: BTS



YILIN ŞARKISI: Lil Nas X: "Old Town Road (Remix)" [ft. Billy Ray Cyrus]



YILIN KLİBİ: Taylor Swift: "You Need to Calm Down"



TÜM ZAMANLARIN EN İYİ KLİBİ: Taylor Swift: "You Need to Calm Down"



EN İYİ LATİN ŞARKISI; ROSALÍA/ J Balvin: "Con Altura" [ft. El Guincho]



EN İYİ HİP-POP ŞARKISI: Cardi B: "Money"



EN İYİ POP ŞARKISI: Jonas Brothers: "Sucker"



EN İYİ R&B ŞARKISI: Normani: "Waves" [ft. 6LACK]



EN İYİ İŞBİRLİĞİ: Shawn Mendes/ Camila Cabello: "Señorita"



YAZIN ŞARKISI: Ariana Grande ve Social House: "Boyfriend"



EN İYİ K-POP ŞARKISI: BTS: "Boy With Luv" [ft. Halsey]



EN İYİ DANS ŞARKISI: The Chainsmokers: "Call You Mine" [ft. Bebe Rexha]



YILIN YÜKSELEN ŞARKICISI: Billie Eilish



EN İYİ YENİ ŞARKICI: Billie Eilish



EN İYİ ROCK ŞARKISI: Panic! At the Disco: "High Hopes"



EN İYİ KURGU: Billie Eilish – "bad guy" – (Kurgu: Billie Eilish)



EN İYİ SANAT YÖNETİMİ: Ariana Grande – "7 Rings" (Sanat Yönetmeni: John Richoux)



KLİP ÖNCÜSÜ: Missy Elliott