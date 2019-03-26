İstihdam Seferberliğine Destek

İş dünyasına teşvik imkanlarının sunulduğu "Burası Türkiye
, burada iş var" sloganıyla başlatılan istihdam seferberliği 2019 kampanyasına Beyşehir
Ticaret Odası da destek verdi.
Beyşehir Ticaret Odası, İşkur Müdürlüğü
, Sosyal Güvenlik Kurumu
'nun ortaklaşa düzenlediği toplantıda istihdam seferberliği kampanyasının detayları anlatılarak ilgili teşvikler konusunda detaylı bilgi verildi. Selçuk Üniversitesi
Anamas Konukevi'nde düzenlenen toplantının açılış konuşmasını yapan Beyşehir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Akbıyık
, "Burası Türkiye, Burada İş Var" sloganıyla başlatılan İstihdam Seferberliği 2019'un başta işsizliğin azaltılması olmak üzere, üretime büyük katkı sağlayacağını söyledi.
Bu seferberlik kapsamında işverenlere, girişimcilere sekiz farklı teşvik sunulduğunu söyleyen Akbıyık şöyle konuştu:
"Bunlardan iki tanesi çok önemli. Birincisi, nisan ayı sonuna kadar sağlayacağınız her ilave istihdamın tam üç ay boyunca ücretini, sigorta primlerini ve vergisini devlet karşılıyor. Bu üç ay boyunca işverenin maliyeti sıfır. 2 bin 21 lira ücret ve bin 113 lira sigorta ve vergiler olmak üzere 3 bin 134 TL'yi devlet karşılamış olacak. İşveren cebinden sıfır maliyetle yeni bir işsiz kardeşimizi işe almış olacak" dedi. Devamındaki dokuz ay boyunca da sigorta primlerini ve vergileri ödemeye devletin devam edeceğini söyleyen Akbıyık, "Yani aylık bin 113 lirayı devlet karşılayacak. Biz işverenler olarak sadece çalıştırdığımız kardeşimize ücretini ödeyeceğiz. Bu arada belirtmek isterim, işe alınacak kişi kadın, genç ve engelli ise dokuz aylık süre 15 aya kadar uzamış olacak. Yine imalat sanayi ve bilişim sektöründe aylık bin 113 lira olan prim ve vergi teşviki 2 bin 712 TL olarak verilecek. Buradan iş dünyasına çağrıda bulunuyorum. Gelin bu tarihi teşvikten yararlanın."
İkinci olarak herhangi bir sebeple işinde sıkıntı yaşayan girişimciler için çok önemli bir destek getirildiğini belirten Akbıyık, "Eğer bir işveren işlerinde sıkıntı yaşadıysa, faaliyetleri durmuş ya da azalmışsa; çalışanlarının maaşı üç ay boyunca Kısa Çalışma Ödeneği kapsamında İşsizlik Sigortası Fonu'ndan ödeniyor. Yani burada devlet işverene diyor ki, düzenini bozma, istihdamı koru. Bu istihdam teşviki son derece faydalı ve önemli bir kampanya. Bu imkanı sanayicilerimiz, işverenlerimiz, girişimcilerimiz mutlaka değerlendirmeli." diye konuştu.
Toplantıya, Ticaret Odası Meslek Komitesi üyeleri, İlçe Emniyet Müdürü Salih Erdem
, Vergi Dairesi Müdürü Hacı Gönülal, İşkur Müdürü Mutlu Küçükibrahimoğlu, Sosyal Güvenlik İlçe Müdürlüğü Şefi Ömer Usta
ve STK
temsilcileri katıldı.