İstikbal Mobilya Kayserispor Hazırlık Maçında Adana Demirspor'a Mağlup Oldu
27 dakika önce
Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor, hazırlık maçında karşılaştığı TFF 1. Lig ekibi Adana Demirspor'a 2-1 mağlup oldu.
Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor
, hazırlık maçında karşılaştığı TFF
1. Lig ekibi Adana Demirspor
'a 2-1 mağlup oldu.
Stat: Kadir Has
Hakemler: Abdulkadir Bitigen xx, Mustafa Savranlar xx, Ata Yıldırım xx
İ.M.Kayserispor: Silviu Lung x, Tiago
Lopes x, Atila Turan x, Levent Gülen
x, Oleksandr Kucher x, Şamil Çinaz
x, Hasan Hüseyin Acar
x, Mert Özyıldırım x, Umut Bulut
x, Silvestre Varela x, Tjaronn Chery
xx
Teknik Direktör: Hikmet Karaman
Adana Demirspor: Çağlar Şahin
Akbaba xx, Süleyman Koç
xx, Semih Güler
xx, İsmail Konuk
xx, Kaan Kanak
xx, Traore xx, Erdal Öztürk
xx, Herve Kone xx, Berk Yıldız
xx, Anderson x, Oleksandr Gladkyy x
Teknik Direktör: Ümit Özat
Goller: Tjaronn Chery (dk. 59) (İstikbal Mobilya Kayserispor), Berk Yıldız (dk. 32), Atila Turan (dk. 75 k.k.) (Adana Demirspor) - KAYSERİ
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Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 07:33 Kaynak: İHA
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