İstiklal Caddesi boş kaldı - Son Dakika

İstiklal Caddesi boş kaldı
22.11.2020 21:36
İstiklal Caddesi boş kaldı Korona virüs ile mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından sessizliğin hakim olduğu Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi havadan görüntülendi.
İstiklal Caddesi boş kaldı
İSTANBUL - Korona virüs ile mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından sessizliğin hakim olduğu Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi havadan görüntülendi.
Korona virüs ile mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi doğrultusunda hafta sonu 81 ile uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması dakikalar önce başladı. Vatandaşlar, kısıtlamanın başlamasının öncesinde evlerine giderken, yabancı turistlerin dışında kimsenin kalmadığı Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde sessizlik hakim oldu. Her gün binlerce kişinin akın ettiği ancak kısıtlamanın başlamasıyla birlikte sessizliğe bürünen İstiklal Caddesi ve Taksim Meydanı havadan görüntülendi.
Öte yandan polis ekiplerince kısıtlamaya yönelik, helikopter desteli denetim yapıldı.
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