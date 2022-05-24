İstiklal Caddesi'nde dehşet anları! İngiliz turist, kendisini takip eden 4 gaspçı tarafından bıçaklı saldırıya uğradı: Durumu kritik - Son Dakika
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İstiklal Caddesi'nde dehşet anları! İngiliz turist, kendisini takip eden 4 gaspçı tarafından bıçaklı saldırıya uğradı: Durumu kritik

24.05.2022 10:14

Taksim'de İstiklal Caddesi üzerinde yürüyen 32 yaşındaki İngiliz turist, kendisini takip eden 4 gaspçı tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Emniyet ekipleri gaspçıları yakalarken, ağır yaralanan turistin durumu kritik.

32 yaşındaki İngiltere uyruklu Alister Gray, bir gece kulübünde alkol aldı. Gray bir süre sonra tek başına mekandan çıkarak cadde üzerinde yürümeye başladı. Genç adam kaldığı otele doğru gittiği esnada arkasından yakalanan 4 gaspçı tarafından saldırıya uğradı.

GASP ETMEYE ÇALIŞIRKEN BIÇAKLADILAR

Saldırıya direnen İngiliz turist, telefonunu vermemek için dakikalarca direnince şahıslar çektikleri bıçakla onu yaraladı. Kafa, kalp, sırt ve ellerinden ağır şekilde yaralanan turist yere yığılırken, saldırganlar ise cep telefonunu çalarak kaçtı. Olayın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı turisti yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

GÜVEN TİMLERİ TARAFINDAN YAKALANDILAR

Olayın ardından saldırganları yakalamak için çalışma başlatan İstanbul Güven Timleri Şube Müdürlüğü B Bölge Ekipler Amirliği polisleri, çevredeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yüzlerce saatlik görüntü izleyen güven timleri, saldırganların Enes Y., Seyithan E., Abddurrahman B. ve yaşı küçük Umut E. olduğunu tespit etti. Bunu üzerine çalışmaları hızlandıran güven timleri, saldırganların Kocaeli'nin Gebze ilçesinde İstanbul'a geldiklerini belirledi. Şahısları adım adım takip alan güven timleri, İstiklal Caddesi üzerinde bir başka kapkaç olayını karıştıkları esnada suçüstü yakaladı.

SALDIRGANLAR TUTUKLANDI

Gözaltına alınan 4 saldırgan emniyete götürülerek ifadeleri alındı. Emniyette işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen şüphelilerin tamamı, çıkarıldıkları mahkemece "kasten yaralama" ve "gasp" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan İngiliz turistin olay nedeniyle hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Dehşet anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

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Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa İstiklal Caddesi'nde dehşet anları! İngiliz turist, kendisini takip eden 4 gaspçı tarafından bıçaklı saldırıya uğradı: Durumu kritik - Son Dakika


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