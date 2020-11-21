İstiklal Caddesi'nde korona virüs sessizliği - Son Dakika

İstiklal Caddesi'nde korona virüs sessizliği
21.11.2020 21:16
Korona virüs (Covid-19) salgını nedeni ile sokağa çıkma kısıtlamasının ardından İstanbul'un en işlek mekanlarından tarihi Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde sessizlik hakim oldu.
Korona virüs (Covid-19) salgını nedeni ile sokağa çıkma kısıtlamasının ardından İstanbul'un en işlek mekanlarından tarihi Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde sessizlik hakim oldu.
Korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgede hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağı açıklanmıştı. Bu akşam saat 20.00'da başlayan kısıtlamanın ardından vatandaşların bir çoğu evlerine çekilirken İstiklal Caddesi ve Taksim Meydanı turistlere kaldı. Polis ekipleri ise yasağa rağmen İstiklal Caddesi'nde gezen bir vatandaşa cezai işlem uyguladı.
(Furkan Tan/İHA)
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