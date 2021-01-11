İstiklâl Marşı coşkuyla okundu - Son Dakika

İstiklâl Marşı coşkuyla okundu
11.01.2021 14:13
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un talimatı üzerine tüm Türkiye'de olduğu gibi Bilecik ve ilçelerindeki tüm okulların bahçesinde bayrak töreni yapılarak, İstiklal Marşı okundu.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un talimatı üzerine tüm Türkiye'de olduğu gibi Bilecik ve ilçelerindeki tüm okulların bahçesinde bayrak töreni yapılarak, İstiklal Marşı okundu.
Öğrencilerle beraber her pazartesi sabahı ve her cuma akşamı coşkuyla okunan İstiklal Marşı uzun süredir devam korona virüs (Covid-19) salgını sebebiyle okunamıyordu. İstiklal Marşı, tüm Türkiye'de aynı saatte hep bir ağızdan okundu. Bu kapsamda Bilecik Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk Ortaokulu bahçesinde Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol, müdür yardımcıları ve şube müdürleri katılımı ile bayrak töreni yapılarak, İstiklal Marşı hep bir ağızdan coşku ile okundu. - BİLECİK
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