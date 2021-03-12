İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yılı dolayısıyla Kartal'da program düzenlendi - Son Dakika

İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla Kartal'da program düzenlendi.

Kartal Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlik, Kartal Mehmet Akif Ersoy Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans Salonu'nda gerçekleşti.

Etkinliğe, Kartal Kaymakamı Abdullah Demir, Kartal Belediye Başkan Yardımcısı Adem Uçar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Harun Tüysüz, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve ardından İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan "On Kıta Bir Vatan, İlelebet İstiklal" adını taşıyan program, öğretmen ve öğrencilerin konuşmaları, slayt gösterisi ve müzik dinletileriyle devam etti.

Etkinlik, İstanbul Köy Hizmetleri Anadolu Lisesi tarafından geçen yıl düzenlenen ancak pandemi nedeniyle ödül töreni ertelenen "Hakk'ın Sesi Mehmet Akif Ersoy" isimli şiir yarışmasının kazananlarına ödüllerin verilmesiyle sona erdi.