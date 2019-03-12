Son Dakika Haberleri: İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü

İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü

40 dakika önce

Muğla Valisi Esengül Civelek, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü, System.String[]
Muğla Valisi Esengül Civelek, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Civelek, mesajında, Milli Şair Mehmet Akif Ersoy tarafından kaleme alınan İstiklal Marşı'nın Türkiye Büyük Millet Meclisinde "Milli Marş" olarak kabul edilişinin 98. yıl dönümünü büyük bir onur ve gururla kutladıklarını belirtti.


Aziz milletin ortak sesi ve vicdanını temsil eden İstiklal Marşının millet ortak düşünce ve değerlerde buluşturan eşsiz bir eser olduğunu vurgulayan Civelek, şunları kaydetti:


"Türk milletinin vermiş olduğu bağımsızlık mücadelesini, vatan, millet, bayrak sevgisini ve milli mücadele ruhunu en güzel şekilde yansıtan, milletimizin zor şartlar altında gösterdiği kahramanlığı destanlaştıran İstiklal Marşımız, milletimizi ortak düşünce ve değerlerde buluşturan eşsiz bir eserdir. İstiklal Marşımızın kabulünün 98. yıl dönümünü kutluyor, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u, aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyorum."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 03:01 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yeni Bir Parti, Son Açıklamasında "Beka Sorunu" Vurgusu Yaptı Bodrum'da Gündüz Vakti Sokağa İnen Domuz Sürüsü Görenleri Şaşkınlığa Uğrattı

Yerel Seçimlerde Oy Kullanacak Suriyelilerin Seçmen Kağıtları Hazır Antikapitalist Müslümanlar, Yerel Seçimde Kimi Destekleyeceklerini Açıkladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.3.2019 15:41:30. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]