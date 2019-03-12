Son Dakika Haberleri: İstiklal Marşı'nın Kabulünün 98. Yılı

İstiklal Marşı'nın Kabulünün 98. Yılı

15 dakika önce

Sakarya'da, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla program düzenlendi.

İstiklal Marşı'nın Kabulünün 98. Yılı, System.String[]
Sakarya'da, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Şehit Erol Olçok Anadolu Lisesi Konferans Salonunda gerçekleşen program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Programda öğrenciler tarafından, Kurtuluş Savaşı ve Mehmet Akif Ersoy'u anlatan tiyatro gösterisi sunuldu.

12 Mart İstiklal Marşının Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü etkinlikleri kapsamında Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğünce, il genelinde düzenlenen liselerarası şiir yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir tarafından verildi.

Programa, Vali Nayir'in yanı sıra AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş'un yanı sıra öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 01:27 Kaynak: AA

Sakarya, Mehmet Akif Ersoy, Güncel
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