Son Dakika Haberleri: İstiklal Marşı'nın Kabulünün 98. Yılı

İstiklal Marşı'nın Kabulünün 98. Yılı

26 dakika önce

Muğla'da, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla program düzenlendi.

İstiklal Marşı'nın Kabulünün 98. Yılı, System.String[]
Muğla'da, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla program düzenlendi.


Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi'nde Muğla 75. Yıl Fen Lisesi tarafından düzenlenen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.


Programda, İstiklal Marşını güzel okuma yarışmasında dereceye giren öğrencilere başarı belgeleri Vali Esengül Civelek tarafından verildi.


Programa, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, Vali Yardımcısı Fethi Özdemir ve Rıza Dalan, Menteşe Kaymakamı Caner Yıldız, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Coşkun Sel, Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya, kurum müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 04:22 Kaynak: AA

Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi, Mehmet Akif Ersoy, Muğla, Güncel
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