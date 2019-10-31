İstinaf mahkemesi, CHP eski milletvekili Eren Erdem'in tahliyesine karar verdi
6 saat önce
İstinaf mahkemesi, CHP eski milletvekili Eren Erdem'in tahliyesine karar verdi
İstinaf Mahkemesi, "Silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılan CHP Eski Milletvekili Eren Erdem'in tahliyesine karar verdi.
Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 05:22
Eski CHP Milletvekili Eren Erdem tahliye oldu Körfez ülkelerinde binlerce kadın, internet üzerinden yasadışı bir şekilde ev hizmetçisi olarak satılıyor! Son dakika: Terör örgütü DEAŞ, Bağdadi ve El Muhacir'in öldüğünü doğruladı Irak'ta devam eden gösterilerin ardından Başbakan Abdulmehdi, istifa etmeyi kabul etti