Son Dakika Haberleri: İstinaf mahkemesi, CHP eski milletvekili Eren Erdem'in tahliyesine karar verdi
Son Dakika Dünya İstinaf mahkemesi, CHP eski milletvekili Eren Erdem'in tahliyesine karar verdi

İstinaf mahkemesi, CHP eski milletvekili Eren Erdem'in tahliyesine karar verdi

6 saat önce

İstinaf mahkemesi, CHP eski milletvekili Eren Erdem'in tahliyesine karar verdi

İstinaf mahkemesi, CHP eski milletvekili Eren Erdem'in tahliyesine karar verdi, System.String[]

İstinaf Mahkemesi, "Silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılan CHP Eski Milletvekili Eren Erdem'in tahliyesine karar verdi.

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Cumhuriyet Halk Partisi, Milletvekili, Eren Erdem, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 05:22 
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Eski CHP Milletvekili Eren Erdem tahliye oldu
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