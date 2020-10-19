Son dakika gündem: İstinaf mahkemesi kararı bozdu; 2 yıl ceza almıştı 21 yıla kadar hapsi isteniyor - Son Dakika

Son dakika gündem: İstinaf mahkemesi kararı bozdu; 2 yıl ceza almıştı 21 yıla kadar hapsi isteniyor

19.10.2020 16:45
Son dakika gündem: İstinaf mahkemesi kararı bozdu; 2 yıl ceza almıştı 21 yıla kadar hapsi isteniyor, System.String[]

Bir son dakika haberine göre ESENLER'de eşi Büşra Gençalp'i tornavidayla yaraladığı gerekçesiyle 2 yıl hapis cezasına çarptırılan sanık Davut Gençalp'in cezası istinaf mahkemesince bozuldu.

ESENLER'de eşi Büşra Gençalp'i tornavidayla yaraladığı gerekçesiyle 2 yıl hapis cezasına çarptırılan sanık Davut Gençalp'in cezası istinaf mahkemesince bozuldu. Bozmanın ardından yerel mahkemede görülen davada mütalaasını açıklayan savcı, sanık Davut Gençalp'in "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 21 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını istedi.

Bakırköy 21. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Davut Gençalp getirilirken, taraf avukatları katıldı.

BOŞANMA AŞAMASINDAYDILAR

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, 6 Eylül 2016 tarihinde sanık Davut Gençalp ile Büşra Gençalp'in resmi nikahlı olduğunu ancak boşanma aşamasında olduklarını ifade etti. Olay günü müşteki ile sanığın boşanma hususu için bir araya geldiklerini ifade eden savcı, TEM otoyolunda araç içerisinde seyir halindeyken sanık Davut Gençalp'in arabayı durdurarak müşteki Büşra Gençalp'i araçtan indirdiğini dile getirdi.

"ÖLÜME TERK ETTİ"Burada sanığın müştekiyi yere yatırıp boğazını sıktığını ve "Ecelin benim elimden olacak" şeklinde sözler söylediğini ifade eden savcı, sanığın cebindeki tornavidayı çıkararak müştekinin kafasına, boğaz kısmına, yüzüne, karın bölgesine ve ayaklarına birçok kez vurduğunu ve eylemini yaklaşık yarım saat sürdürdüğünü anlattı. Müştekinin bayılmasının ardından sanığın müştekiyi ölüme terk ettiğini ifade eden savcı, Büşra Gençalp'in hastanede 5 gün tedavisi yapıldıktan sonra taburcu olduğunu belirtti. 21 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTENDİBüşra Gençalp'in vücudunda orta seviye sayılan 2. derecede kırık olduğunu ve yüzünde sabit iz kaldığını ifade eden savcı, sanığın olayın ardından karakola giderek durumu anlattığını kaydetti. Sanığın eşinin ölmüş olabileceğini düşünüp o anki panikle karakola gittiğini ifade eden savcı, eylemin yaralama olarak değerlendirmenin mümkün olmadığına kanaat getirerek sanık Davut Gençalp'in "Eşi kasten öldürmeye teşebbüs etme" suçundan 13 yıldan 21 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını istedi. "TAHLİYEMİ TALEP EDERİM"Büşra Gençalp'in avukatı mütalaaya katıldıklarını beyan ederken, sanık avukatı mütalaaya katılmadıklarını söyleyerek savunma yapmak için ek süre talebinde bulundu. Söz alan tutuklu sanık Davut Gençalp ise "Mütalaayı ben de kabul etmiyorum. Tahliyemi talep ederimö dedi. Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, mütalaaya karşı sanık avukatının savunma hazırlaması için süre verdi. Heyet, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

DAVANIN GEÇMİŞİ Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede sanık Davut Gençalp'in "Tehdit" ve "Kasten eşini silahtan sayılan tornavidayla yaralama" suçlarından 1 yıldan 3 yıl 6 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edilmişti. Bakırköy 37. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılamada sanık Gençalp, "Kasten yaralama" ve "Tehdit" suçlarından toplamda 2 yıl hapis cezasıyla cezalandırılmıştı. Avukatın itirazı üzerine İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 12. Ceza Dairesi, sanığın "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan yargılanması gerektiğine kanaat getirerek, sanık hakkında alınan kararın bozulmasına hükmetmişti.Yerel mahkemede görülen ilk duruşmada ise sanık Davut Gençalp hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmış ve Gençalp katıldığı ikinci duruşmada tutuklanmıştı.


- İstanbul

Bakırköy, Esenler, Savcı, Ceza, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: İstinaf mahkemesi kararı bozdu; 2 yıl ceza almıştı 21 yıla kadar hapsi isteniyor - Son Dakika

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