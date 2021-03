İstisnasız herkes okumalı! Tüm kadınların çığlığını dile getirdiler...

FATMA GİRİK

Kadınlar sevilmeye layık

"Kalbine, gönlüne dünyaları sığdıran kadın, bu dünyaya sığamıyor ya ona yanarım. Her gün, her dakika aynı şeyleri diliyorum kadınlar için ve onlara eziyet eden zalimler için. Bitmedi, bitmiyor. Her günü kutlu olsun kadınların. Her günü bayram ve sevgi dolu olsun. Kadın, anne, eş, kardeş, teyze, dost, arkadaş, kimi zaman baba ama hep can yoldaşı. Kadınlar sevilmeye layık. Pis ellerin, pis düşüncelerin altında kalmaya değil."

FİLİZ AKIN

Atamızın annesini minnetle anıyorum

"Hayatta bize örnek, başta Atamızın annesini minnetle ve saygıyla anarken, sinema, edebiyat, erkeklerin yaptığı her mesleği yapabilmiş, kadın erkek eşitliği için mücadele etmiş ve duygusal zekasının üstünlüğünle dünyayı güzelleştiren tüm kadınların günü kutlu olsun!"

TÜRKAN ŞORAY

Şiddetin son bulmasını umut ediyorum

"Öncelikle bir kadın olarak, yaptığı reformlarla eğitim sistemi başta olmak üzere pek çok alanda kadının özgürleşmesini, yeteneklerini kullanmasını ve haklarını yaşamasını sağlayan Atamızı bir kez daha sonsuz minnetle anıyorum. Bu ülke kadınların ve onların yetiştirdiği erkeklerin gücüyle, el birliği ile daha güzel yarınlara kavuşacak. Kadına şiddetin artık son bulduğu, kız çocuklarımızın eğitimden mahrum bırakılmadığı, çocuk gelinlerin olmadığı bir dünya umudunu her saniye umut ediyorum. Kadınlar Günü'nü kutluyor, tüm kadınlarımıza aydınlık bir gelecek diliyorum."

HÜLYA KOÇYİĞİT

Bizler bu ülkenin eşit vatandaşlarıyız

"Dokunduğu her şeyi güzelleştiren, anlamlandıran, yürekli, güçlü, emekçi tüm kadınların 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutlarım. Bizler bu ülkenin eşit vatandaşları olduğumuzu, bunun bir hak olduğunu her vesile ile hatırlatmaya devam edeceğiz; ta ki bu bilinç tam anlamıyla oturana kadar. Kadınların gücünün farkındalığını tek günde değil her gün yaşayacağımız, ayrımcılığın, şiddetin olmadığı huzur, sevgi ve saygı dolu yarınlar diliyorum."

SELDA ALKOR

Her zaman hak ettikleri sevgiyi gösterelim

"8 Mart, kadınlarımızın özgürlük, eşitlik ve daha rahat bir hayat için savaştıkları gündür. Kadınlar, mücadele verip birçok konuda başarılar elde etmişlerdir. Karşılıksız sevginin, fedakarlığın, özverinin sembolü kadınlarımıza sadece 8 Mart'ta değil, her gün her zaman hak ettikleri sevgi ve saygıyı gösterelim. İnsanlığın devamı için olmazsa olmaz kadınlarımız, her gününüz kutlu olsun."

NİLÜFER

Kadın cinayetlerinin olmadığı bir dünya diliyorum

"Her sabah gazetelere korkuyla bakmanın, her akşam haberleri korkuyla izlemenin, sürekli kalp çarpıntısının olmadığı bir dünya istiyorum. Bu kalp çarpıntısı, bu üzüntü, bu telaş, 'acaba bugün kaç kadın öldürüldü' duygusundan kaynaklanıyor. Kadınların eğitimlerini aldıkları, meslek sahibi oldukları, sevdikleri ve sevildikleri, mutlu olabildikleri bir toplum düzeni içinde yaşamalarını diliyorum. Tüm emekçi kadınların ve tüm kadınların Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum."

KEREM ALIŞIK

Günlerin hepsi sizin olsun

"Şiirimiz, şarkımız, evleri yuva yapan kadınımız, hunharca öldürülen, şiddet gören, haklarına, bedenine tecavüz edilen, hor görülen, çocuk yaşta evlendirilen, susturulmak istenen, bedel ödetilen, bedel ödeyen... Acımız, ayıbımız, kadınımız, kıymetlimiz, fedakarımız, kahramanımız... Kadınımız kadarız... Yuvasına kokusunu veren, emek veren, evlat veren, evladını şehit veren, üreten, güvenen, direnen. Bağışlayıcı yüreğinde yaşlı gözleri, yaşlı gözlerinde özlemi... Koynumuzda taşıdığımız, yere göğe sığrıramadığımız, anamız, bacımız, can yoldaşımız... Günlerin hepsi sizin olsun. Bugün de her gününüz gibi kutlu olsun."

ROZET HUBEŞ

Hepimiz bir bütünün parçasıyız

"Kadın, erkek, çocuk, insan... Dağ, taş, dere, ırmak... Bitki, hayvan, deniz, doğa... Ay, dünya, güneş, galaksi, evren. Hepimizin bir bütünün parçası olduğu bilincinde olursak şiddet, zulüm, kavga, savaş, eşitsizlik, açlık ve karanlığı ışıkla doldurabiliriz. Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun."

AYDAN ŞENER

Güzel günler getirsin

"Dünya Kadınlar Günü bütün kadınlara sağlık, mutluluk, hayatın her alanında varlıklarını hissedebileceğimiz, şiddetsiz, güzel günler getirsin. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kutlu olsun."

ITIR ESEN

Dünyadaki her şey kadının eseridir

"8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kutlu olsun. Neşet Ertaş'ı anmak istiyorum 'Kadınlar insandır, biz insan oğlu'. Gün geçmiyor ki kadın cinayeti duymayalım, Özge Can, Aleyna Çakır hemen aklımıza gelen şiddet mağduru kadınlar. Namus cinayeti adı altında kılıf bulunup indirimden faydalanan katiller ise aramızda dolaşmakta. Herhangi bir kadın için yeni bir tehlike oluşturmakta. 8 Mart'ın benim için önemi İstanbul Anlaşması'nın yürürlüğe girmesidir. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, 'Dünyadaki her şey kadının eseridir' diye ne güzel söylemiş."

FERHAT GÖÇER

Kutlu olsun

"Kadın erkek eşitliğinin kadın haklarının, tartışılmaya ihtiyaç duyulmadığı, kadınların tacize, tecavüze, şiddete ve diğer her türlü haksızlığa maruz bırakılmadığı 8 Mart'ları birlikte kutlamak dileğiyle. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kutlu olsun."

ASYA

Görmezden geliniyoruz

"Kadınlar her alanda üretim yapabilecek kapasiteleri olduğu halde görmezden geliniyor. Birey olarak var olma savaşı verirken taciz ve şiddete maruz kalıyor. Mutlu kadınların olduğu bir dünya özlemimiz."