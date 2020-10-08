Istranca Ormanları'nı dantel böcekleri sardı - Son Dakika

KIRKLARELİ Doğal Yaşamı Koruma Vakfı (DAYKO) Başkanı Nusret Türkkan, Istranca Ormanları'nı son dönemlerde dantel böceklerinin sardığını öne sürerek, "Dantel böceğinin meşe yapraklarında yaptığı tahribat nedeniyle arıların topladığı meşe salgısı da oluşamamıştır. Istranca arısı meşe yapraklarının salgısı ile harman ettiği meşe balını bu yaz gerçekleştiremediğinden Istrancalar'da bal rekoltesi yüzde 35'lere düştü" dedi.

DAYKO Başkanı Nusret Türkkan, dantel böceklerinin Istranca Ormanları'na dadanıp, meşe ormanlarının sararmasına neden olduğunu öne sürdü. Yazılı açıklama yapan Türkkan, "Arılar meşe balını toplayamadı. Dantel böceği istilasıyla Istranca Ormanları'nın meşeleri kavruluyor. Yaz ortalarında yaprakları sararan meşe ormanlarının görüntüsü, alev alev yanan sessiz yangın misali. Uzmanların aşırı orman kesimi ile aile birey yapıları bozulup, güçsüz kalan meşeler, dantel böceğinin istilası karşında iyice güçsüzleşerek, kuru ormanlara dönüşme tehlikesi ile karşı karşıya kalabilirler" dedi.