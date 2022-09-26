İsveç'te Milletvekili Andreas Norlen, yeniden Meclis Başkanı seçildi

İsveç'te ılımlı Muhafazakar Parti Milletvekili Andreas Norlen, ikinci kez Meclis Başkanı seçildi.

Ülkede 11 Eylül'de yapılan genel seçimler sonucunda yenilenen Mecliste, sağ blok partilerin aday gösterdiği Norlen, yeniden Meclis Başkanı oldu.

Bütün partilerden onay alan Norlen, herkese teşekkür etti.

Hükümet kurma girişiminin ne aşamada olduğunu öğrenecek

Genel seçim sonucuna göre, sağ blok partiler yüzde 49,6, azınlık hükümeti ile iktidardaki sol blok partiler yüzde 48,9 oy aldı. Buna göre, 349 sandalyeli parlamentoda sağ blok partiler 176, sol blok partiler 173 sandalye kazandı.

Seçimlerde aşırı sağ görüşlü İsveç Demokratlar Partisinin (SD) oy oranını yüzde 20,5'e kadar yükselterek ülkenin 2. büyük partisi durumuna gelmesi dikkat çekti.

Bu tablo sonrası ılımlı Muhafazakar Parti (M) liderliğinde sağ blokun Liberal Parti, Hristiyan Demokrat Partisi ile üçlü koalisyon kurup dışarıdan aşırı sağcı İsveç Demokratlar Partisinin hükümete destek vermesi ihtimali öne çıkmıştı.

İsveç Meclis Başkanı Norlen, 19 Eylül'de hükümet kurma görevini ılımlı Muhafazakar Parti (M) lideri Ulf Kristersson'a vermişti. Norlen, çarşamba günü Kristersson ile yeniden bir araya gelip, hükümeti kurma çalışmalarının ne aşamada olduğunu öğrenecek.