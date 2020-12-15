İsveç'te nakit para tarihe karışıyor - Son Dakika

İsveç'te nakit para tarihe karışıyor

15.12.2020 12:56
İsveç'te nakit para tarihe karışıyor, System.String[]

İsveç, ulusal para birimi kronu, dijital para birimiyle değiştirmek için harekete geçti.

İsveç, ulusal para birimi kronu, dijital para birimiyle değiştirmek için harekete geçti.

Dünyanın en az nakit para kullanan ülkeleri arasında yer alan İsveç, ulusal para birimi olan kronu dijital para birimiyle değiştirmeye hazırlandığını açıklandı. İsveç Finansal Piyasalar Bakanı Per Bolund, projenin 2022'de hayata geçirilmesinin planlandığını duyurdu.

'GÜVENLİ ŞEKİLDE İŞLEMESİ ÇOK ÖNEMLİ'Bolund, "Dijital ödemelerde piyasasının güvenli bir şekilde işlemesi ve herkesin kullanımına açık olması çok önemli"dedi ve "Bir dijital para biriminin nasıl tasarlandığının, hangi teknolojilerin kullanıldığının tüm finansal sistem için büyük sonuçları olabilir" diye ekledi.İsveç Merkez Bankası Başkanı Stefan Ingves, Ekim ayındaki açıklamasında e-kron ihraç edilmesi konusundaki herhangi bir kararın siyasi düzlemde alınması gerektiğini vurgulamış,"Bu karar yasal bir temel ve siyasi destek gerektirir" ifadelerini kullanmıştı.NAKİT PARA KULLANIMI PANDEMİDE GERİLEDİİsveç'te 2010 yılında yüzde 40 olan nakit kullanımı, 2016'da yüzde 15'e düştü. İsveç Ulusal Bankası, nakit kullanımına yönelik talebin koronavirüs (Covid-19) pandemisi nedeniyle azaldığını ve nakit para kullanımının şu anda tüm ödemelerin yüzde 10'undan daha azını oluşturduğunu açıkladı.'ÇİN DİJİTAL PARADA ÖNDE'

Çin de dijital yuanı ülke içindeki e-ticaretplatformlarında tanıttı . Ancak Çin'in amacı, ekonomisindeki tüm nakit işlemlerini dijital parayla değiştirmeyi amaçlayan İsveç kadar kapsamlı değil. Çin'in dijital para birimi, ekonomisindeki diğer ödeme yöntemlerinin yanında yer alacak. Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Chirtine Lagarde ay başında yaptığı açıklamada, dijital para biriminin çıkarılması konusunda hazırlıklarda, Çin'in, Avrupa Birliği (AB) ve ABD'deki çalışmaların da ilerisinde olduğunu söylemişti.


İsveç'te nakit para tarihe karışıyor

Çin Halk Cumhuriyeti, Avrupa Birliği, Merkez Bankası, İsveç, Dünya, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya İsveç'te nakit para tarihe karışıyor - Son Dakika Dünya


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