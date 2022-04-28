İsveç'te Paludan'ın 1 Mayıs'ta Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonuna izin çıkmadı - Son Dakika
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İsveç'te Paludan'ın 1 Mayıs'ta Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonuna izin çıkmadı

28.04.2022 17:27
İsveç'te Paludan'ın 1 Mayıs'ta Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonuna izin çıkmadı

İsveç'in farklı kentlerinde 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda Kur'an-ı Kerim yakmak için gösteri izni isteyen Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi (Stram Kurs) lideri Rasmus Paludan'ın başvurusu reddedildi.

İsveç'in farklı kentlerinde 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda Kur'an-ı Kerim yakmak için gösteri izni isteyen Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi (Stram Kurs) lideri Rasmus Paludan'ın başvurusu reddedildi.

Paludan, başkent Stockholm ve Uppsala'da Müslümanların kalabalık yaşadığı mahallerde 1 Mayıs'ta Kur'an-ı Kerim üzerine domuz kanı dökmek ve daha sonra da yakmak için izin başvurusunda bulundu.

Polisten yapılan açıklamada, Paludan'ın yaptığı eylemde kamu düzenini sağlamakta zorluk çekildiği, bu nedenle kendisine izin verilmediği kaydedildi.

Danimarka ve İsveç vatandaşlığı bulunan Paludan, Danimarka'nın çeşitli şehirlerinde 2017'den beri Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonlarında bulunuyor.

Paludan, geçen yıl ramazan boyunca Müslüman mahalleler ve cami yakınlarında polis korumasında provokasyonlarına devam etmişti.

Rasmus Paludan, Paskalya tatili boyunca İsveç'in başkenti Stockholm ile Malmö, Norköpin ve Jönköping kentlerinde de söz konusu provokasyonlarını sürdürmüştü.

Paludan'ın durdurulmasını isteyen göstericiler de yollarda lastikler yakarak polise taşlarla saldırmıştı. Çıkan olaylarda 104 polis ve 14 gösterici yaralanmış, 20 polis aracı yakılmıştı.

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Stockholm, 1 Mayıs, Polis, İsveç, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İsveç'te Paludan'ın 1 Mayıs'ta Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonuna izin çıkmadı - Son Dakika


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