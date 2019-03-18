İsveç'te Uygur Türklerine Mülteci Statüsü Verilecek
1 saat önce
İsveç, Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nden gelen Uygur Türklerine ve aynı bölgeden gelen diğer Müslüman azınlık grubu mensuplarına mülteci statüsü tanıyacağını duyurdu.
İsveç
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'in Sincan Uygur
Özerk Bölgesi'nden gelen Uygur Türklerine ve aynı bölgeden gelen diğer Müslüman azınlık grubu mensuplarına mülteci statüsü tanıyacağını duyurdu.
Göçmen Ofisi'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nden gelerek İsveç'e sığınma talebinde bulunan Müslüman Uygur Türkleri ve diğer Müslüman azınlık grubu mensuplarına mülteci statüsü verileceği belirtildi.
Açıklamada, söz konusu gruba mensup kişilerin sığınma başvurularının direkt kabul edileceği ve sınır dışı edilmeyecekleri bildirildi. Birleşmiş Milletler
İnsan Hakları Komisyonunun (UNHRC) Çin'deki kamplarda tutulan Uygurların sayısınının 1 milyonun üzerinde olduğu yönündeki raporuna atıfta bulunulan açıklamada, "İnsanı Hakları İzleme Örgütü'nün (HRW) raporuna göre de Sincan'daki din özgürlüğünün sınırlamaları o kadar yaygınlaştı ki bölgede İslam dinini yaşamak pratikte yasaklandı." ifadesi kullanıldı.
İsveç Uygur Maarif Derneği Başkan Yardımcısı Ahmed Tursun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kararı memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, bu kararın diğer Batı ülkeleri tarafından da alınmasını beklediklerini söyledi.
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Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 11:16 Kaynak: AA
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