İsveç televizyonunda skandal yayın! PKK elebaşlarından Mazlum Kobani ile röportaj yaptılar

Finlandiya ve İsveç'in NATO üyesi olmak için yaptıkları başvuru, Türkiye tarafından tepkiyle karşılanmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan iki ülkeyi de "Terör örgütü misafirhanesi" sözleriyle tanımlamış ve oylamada "hayır" oyu vereceklerini belirtmişti. İki ülkeden Ankara'ya gelen heyetlerden, terörle aralarına mesafe koymaları istenmişti.

TERÖRİSTLE RÖPORTAJ YAPTILAR

Ancak yaşanan son gelişme, aradaki iplerin daha da gerileceğini gösterdi. İsveç devlet televizyonu SVT, terör örgütü YPG/ PKK elebaşlarından Mazlum Abdi kod adlı Ferhat Abdi Şahin ile bir röportaj yaptı.

TÜRKİYE'YE YÖNELİK KÜSTAH SÖZLER SARF ETTİ

İsveç'in NATO üyeliği konusunda Türkiye ile görüşmeler yaptığı bir dönemde SVT'ye saklandığı sözde makamından açıklamalarda bulunan Şahin, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyini terörden temizlemek için yapacağı muhtemel bir operasyona cevap vereceklerini söyledi.

İSVEÇ'TEN DESTEĞİN DEVAM ETMESİNİ İSTEDİ

Türkiye'nin muhtemel operasyonu için NATO ülkelerine baskı yaptığını iddia eden terörist elebaşı Şahin, "İsveç'in kendilerine verdiği desteğin devam etmesi ve bu desteğin siyasi ve ahlaki olduğunu açıklaması gerektiğini" kaydetti.

AYNISINI DAHA ÖNCE DE YAPTILAR

SVT, terör örgütü YPG/PKK'nın elebaşlarından Salih Müslim ile de Suriye'nin kuzeyinde saklandığı ABD askeri üssünde 25 Mayıs'ta röportaj yapmıştı. Bu röportaja tepki gösteren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Özellikle İsveç, Stockholm'ün caddelerinde teröristleri gezdiriyor, kendi polisleriyle onları güvence altına alıyor. Hatta hatta görüşmeyi yaptıkları günün akşamında İsveç devlet televizyonunda Salih Müslim denen teröristi konuşturarak bize her türlü yanlışı yapıyor." ifadelerini kullanmıştı.