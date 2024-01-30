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İsveçli bin müzisyen, İsrail'in Eurovision'dan men edilmesi için çağrıda bulundu - Son Dakika
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İsveçli bin müzisyen, İsrail'in Eurovision'dan men edilmesi için çağrıda bulundu

İsveçli bir grup müzisyen, İsrail'in Gazze'de Hamas'a karşı yürüttüğü savaş nedeniyle Eurovision'dan men edilmesi çağrısında bulundu. Şarkıcılar, Avrupa Yayın Birliği'ni, Ukrayna'yı işgal eden Rusya'nın yasaklanmasına rağmen İsrail'in yarışmaya katılmasını çifte standart olarak eleştirdi.

İsveçli bin müzisyen, İsrail\'in Eurovision\'dan men edilmesi için çağrıda bulundu
30.01.2024 - 15:40,  Güncelleme: 15:45
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Bu yılki Eurovision Şarkı Yarışması'na ev sahipliği yapan İsveç'te 1000'den fazla müzisyenden oluşan bir grup, İsrail'in Gazze'de Hamas'a karşı yürüttüğü savaş nedeniyle yaklaşan yarışmadan men edilmesi çağrısında bulunan bir dilekçeye imza attı.

İZLANDA VE FİNLANDİYA DA KARŞI ÇIKTI

Şarkıcılar, Eurovision'u Avrupa Yayın Birliği'ni, Ukrayna'yı işgalinin ardından Rusya'yı yasaklamasına rağmen savaş suçu işleyen İsrail'in savaşa katılmasına izin vererek çifte standart uygulamakla suçladı. Benzer çağrılar İzlanda ve Finlandiya'daki bazı gruplardan da geldi. Bu gruplar, İsrail'in Eurovision'a katılması durumunda ülkelerine katılmama çağrısında bulundu.

AVRUPA YAYIN BİRLİĞİ TALEBİ REDDETTİ

İsveçli yetkililer ise yaptıkları açıklamada, yarışmaya hangi ülkelerin katılıp katılmayacağına Avrupa Yayın Birliği'nin kara verdiğini ve bu karar İsveç'in uymak zorunda olduğunu söyledi. Avrupa Yayın Birliği bu tür çağrıları defalarca reddetti ve İsrail'in bu Mayıs ayında Malmö'deki yarışmaya katılmasına izin verileceğini söyledi. İsrail, önümüzdeki hafta Eurovision 2024 temsilcisini seçecek ve şarkısını mart ayında açıklayacak.

İsveç yarışmacısı Loreen'in geçen yılki yarışmayı kazanmasının ardından İsveç yarışmaya ev sahipliği yapmaya hak kazandı.

Abdullah Teymur
Sondakika.com - Sanat
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