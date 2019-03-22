Son Dakika Haberleri: İsveçlilerden Cuma Namazını Kılan Müslümanlar İçin İnsan Zinciri

İsveçlilerden Cuma Namazını Kılan Müslümanlar İçin İnsan Zinciri

1 saat önce

İsveç'in başkenti Stockholm'de halk Müslümanların huzur içinde cuma namazını kılması için Stockholm Camisi etrafında insan zinciri oluşturdu.

İsveçlilerden Cuma Namazını Kılan Müslümanlar İçin İnsan Zinciri, System.String[]
İsveç'in başkenti Stockholm'de halk Müslümanların huzur içinde cuma namazını kılması için Stockholm Camisi etrafında insan zinciri oluşturdu.


İsveç'te, Yeni Zelanda'da geçen hafta iki camide 51 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısına tepkiler sürüyor.

Stockholm'lüler, Müslümanların namazlarını güvenli şekilde eda etmeleri için Stockholm Camisi etrafında el ele tutuşup insan zinciri oluşturdu.

Eyleme destek veren Kültür Bakanı Amanda Lind, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bu kadar insanın burada olması beni çok mutlu etti." dedi.

Yeni Zelanda'daki terör saldırısının yanı sıra şiddete, ırkçılığa ve İslamofobiye karşı cami önünde toplandıklarını söyleyen Lind, "Açık topluma yapılan bütün saldırıların karşısındayız." ifadelerini kullandı.


Ship to Gazze Derneği üyesi ve aktivist Dror Feiler de eylemcilere destek vererek, "İnsanların duyarlı olması beni memnun etti. İslam nefretinin önüne geçmek isteyen sağduyulu insanların inisiyatif alması oldukça sevindirici." diye konuştu.

Eylemciler, cuma namazının bitimine kadar zinciri bozmadı. Cami yönetimi de eylemcilere kahve, su ve hurma ikramında bulundu ve teşekkür etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 04:26 Kaynak: AA

Stockholm, İsveç, Güncel
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