İsviçre'de Türk festivaline saldıran 17 PKK yanlısı hakkında soruşturma başlatıldı - Son Dakika
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İsviçre'de Türk festivaline saldıran 17 PKK yanlısı hakkında soruşturma başlatıldı

18.10.2022 16:04
İsviçre'de Türk festivaline saldıran 17 PKK yanlısı hakkında soruşturma başlatıldı

İsviçre'nin Basel kentinde düzenlenen 23 Nisan Uluslararası Çocuk Festivali'nde katılımcılara saldıran terör örgütü PKK yandaşlarından 17'si hakkında soruşturma başlatıldı.

İsviçre'nin Basel kentinde düzenlenen 23 Nisan Uluslararası Çocuk Festivali'nde katılımcılara saldıran terör örgütü PKK yandaşlarından 17'si hakkında soruşturma başlatıldı.

İsviçre haber ajansı Keystone-SDA'daki haberde, olayda katılımcılara saldırdığı tespit edilen 17 şüpheliye Basel Başsavcılığının soruşturma açtığı bildirildi.

Şüphelilerin, haklarındaki "huzuru bozma, fiziki zarar ve ciddi fiziki zarara teşebbüs" iddialarına ilişkin sorgulanacağı aktarıldı.

Olay

Her sene yapılan 23 Nisan Uluslararası Çocuk Festivali, binin üzerinde Türkün katılımıyla 8 Mayıs'ta Basel Meydanı'nda düzenlenmişti.

Festivalin ardından PKK destekçisi olduğu öğrenilen bir grup, katılımcılara saldırmış, olayda en az 6 kişi yaralanarak hastaneye kaldırılmıştı.

Türk Dışişleri Bakanlığı, saldırıyı kınamış, eylemin faillerinin adalete teslim edilmesi çağrısında bulunmuştu.

Olayın ardından polis, saldırıya katıldığı tespit edilen 5 kişiyi gözaltına almış ve Başsavcılık, saldırganlar hakkında adli kovuşturma açmıştı.

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Kaynak: AA

23 Nisan, İsviçre, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsviçre'de Türk festivaline saldıran 17 PKK yanlısı hakkında soruşturma başlatıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İsviçre'de Türk festivaline saldıran 17 PKK yanlısı hakkında soruşturma başlatıldı - Son Dakika
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