Festivalin ardından PKK destekçisi olduğu öğrenilen bir grup, katılımcılara saldırmış, olayda en az 6 kişi yaralanarak hastaneye kaldırılmıştı.

Kaynak: AA

23 Nisan, İsviçre, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İsviçre'de Türk festivaline saldıran 17 PKK yanlısı hakkında soruşturma başlatıldı - Son Dakika

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