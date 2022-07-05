İsviçre'de, Ukrayna'nın yeniden inşa edilmesine yönelik bildiri imzalandı - Son Dakika
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İsviçre'de, Ukrayna'nın yeniden inşa edilmesine yönelik bildiri imzalandı

05.07.2022 17:11
İsviçre'de, Ukrayna'nın yeniden inşa edilmesine yönelik bildiri imzalandı

İsviçre'nin Lugano kentinde düzenlenen Ukrayna Kalkınma Konferansı'nda, Ukrayna'nın savaş sonrasında yeniden inşa edilmesi ve kalkınmasına yönelik Lugano Bildirisi imzalandı.

İsviçre'nin Lugano kentinde düzenlenen Ukrayna Kalkınma Konferansı'nda, Ukrayna'nın savaş sonrasında yeniden inşa edilmesi ve kalkınmasına yönelik Lugano Bildirisi imzalandı.

Konferansın ikinci ve son gününde 40'ın üzerinde ülke ve uluslararası kuruluştan temsilciler, İsviçre ve Ukrayna'nın hazırladığı bildiriyi onayladı.

İsviçre Konfederasyonu Başkanı Ignazio Cassis, Lugano Bildirisi'nde Ukrayna hükümetinin yeniden inşa ve kalkınma planının kabul edildiğini belirterek, "İki günlük konferansta, Ukrayna'nın uzun dönemde yeniden inşasından daha fazlasına dair planların temelleri atıldı." dedi.

Cassis, katılımcı ülkelerin Ukrayna'nın kalkınması planına destek vereceğini, bunun yanı sıra Ukrayna'da reformların da sürmesi gerektiğini kaydetti.

Türkiye, Ukrayna'ya güçlü savunma ve insani yardım sağladı

Konferansta Türkiye'yi temsil eden Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Fuat Kaymakcı, Türkiye'nin savaş öncesi dönemden bu yana Ukrayna'nın yanında yer aldığını vurgulayarak, "Toprak bütünlüğüne destekte bulunduğumuz Ukrayna'ya güçlü bir savunma ve insani yardım sağladık. Ukraynalıların gösterdikleri kahramanca savunmada başarılı olacağına inanıyoruz." diye konuştu.

Kaymakcı, Ukrayna'nın yeniden inşası sürecinde Türkiye'nin kararlılığını sürdüreceğini ve bu konuda Ukrayna başta olmak üzere konferansa katılımcı ülkelerle birlikte çalışmaya hazır olduklarını ifade etti.

Savaş başlamadan önce Türk firmaların Ukrayna'da 9 milyar ABD doları değerinde projeler gerçekleştirerek ülkede 12 bin kişiye istihdam sağladığı bilgisini paylaşan Kaymakcı, "Savaşın devamı, trajedileri daha derinleştirecek ve savaşın küresel etkileri artacaktır. Karadeniz'de ihracat koridorunun açılması dahil, diplomatik yollara yeniden başvurulmasında fayda görmekteyiz." şeklinde konuştu.

Kaymakcı, Ukraynalıların bağımsızlıklarını temin edecek adil bir barışı hak ettiklerini söyledi ve "Umarım bugün, savaş sırasında ve sonrasında Ukrayna'nın kalkınmasına dair iş birliğimizin çalışma planını daha netleştirebiliriz." temennisinde bulundu.

Kalkınma planı için Rus varlıkları kullanılmalı

Ukrayna Başbakanı Denis Şmıgal, dün yaptığı konuşmada, "Ukrayna'nın yeniden inşa edilmesi sürecinin 750 milyar doları bulacağı" ifadelerini yineleyerek, "Rusya Federasyonu ve Rus oligarkların yurt dışında el konulan varlıkları, Ukrayna'nın kalkınmasında kullanılmalıdır. Saldırıyı yapanlar, sebep oldukları yıkımın bedelini ödemelidir." demişti.

Ukrayna Kalkınma Konferansı, katılımcı ülke ve uluslararası kuruluş temsilcilerinin toplu fotoğrafıyla son buldu.

İngiltere, 2023'te düzenlenecek ikinci Ukrayna Kalkınma Konferansı'na ev sahipliği yapacak.

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Kaynak: AA

İsviçre, Ukrayna, Lugano, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsviçre'de, Ukrayna'nın yeniden inşa edilmesine yönelik bildiri imzalandı - Son Dakika

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