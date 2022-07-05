İtalya Başbakanı Draghi, Anıtkabir'i ziyaret etti - Son Dakika
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İtalya Başbakanı Draghi, Anıtkabir'i ziyaret etti

05.07.2022 16:51

İtalya Başbakanı Mario Draghi, Anıtkabir'i ziyaret etti.

İtalya Başbakanı Mario Draghi, Anıtkabir'i ziyaret etti.

Aslanlı Yol'dan yürüyerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine gelen Draghi, mozoleye çelenk bırakıp saygı duruşunda bulundu.

Draghi, saygı duruşunun ardından beraberindeki heyetle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Anıtkabir Özel Defteri'ni de imzalayan Draghi, deftere şunları yazdı:

"İtalya ve Türkiye, köklü bir dostluk bağıyla birbirine bağlı, ortak bir Akdeniz kimliğine sahip müttefik ülkelerdir.

Bu kriz zamanlarında halklarımız arasındaki ilişkilerin daha da güçlenmesi temennisiyle."

Draghi'ye, ziyarette Ticaret Bakanı Mehmet Muş eşlik etti.

İtalya Başbakanı Draghi, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya gelecek.

Erdoğan ve Draghi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak Hükümetlerarası Zirve Oturumu ve anlaşmaların imza töreninin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.

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Kaynak: AA

Politika, Güncel, Son Dakika

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