Bu kriz zamanlarında halklarımız arasındaki ilişkilerin daha da güçlenmesi temennisiyle."

"İtalya ve Türkiye , köklü bir dostluk bağıyla birbirine bağlı, ortak bir Akdeniz kimliğine sahip müttefik ülkelerdir.

Kaynak: AA

Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İtalya Başbakanı Draghi, Anıtkabir'i ziyaret etti - Son Dakika

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